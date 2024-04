Umowa ws. budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu zostanie podpisana jeszcze w kwietniu. W poniedziałek władze miasta poinformowały o wyborze wykonawcy; przekazanie budynku ma nastąpić w 2027 roku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Obiekt wybuduje firma Adamietz. Koszt zamówienia to ponad 390 mln zł brutto. Wsparcie w realizacji inwestycji zapewniły samorządy miasta i powiatu poznańskiego.

Nowa siedziba teatru ma być pierwszym w powojennej historii stolicy Wielkopolski teatrem wybudowanym od podstaw. Cieszę się, że udało się wybrać wykonawcę prac, bo przybliża nas to do realizacji tego ważnego i wyczekiwanego przez mieszkańców miasta i powiatu przedsięwzięcia. Teatr będzie znajdował się w reprezentacyjnej części Poznania. Szacujemy, że będzie przyciągać do centrum ok. 300 tysięcy widzów rocznie - powiedział Jaśkowiak.

Jak dodał, pieniądze na jego budowę pochodzić będą z różnych źródeł: z miasta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także z Powiatu Poznańskiego.

Już teraz 40 proc. widowni Teatru Muzycznego stanowią osoby spoza Poznania, dlatego od 2021 roku starostwo wspiera instytucję finansowo. Powiat Poznański przekaże miastu 15 mln zł dotacji na budowę nowej siedziby teatru. Pierwsza transza w wysokości 5 mln zł została już przekazana, kolejne są zaplanowane w budżecie samorządu na lata 2025 i 2026.

"Stworzenie w regionie teatru metropolitalnego będzie wydarzeniem bez precedensu"

Ten teatr należy do jednych z najchętniej odwiedzanych instytucji kulturalnych w regionie. Niemal połowa publiczności to mieszkańcy podpoznańskich gmin. Chcąc zapewnić im możliwość obejrzenia ciekawych i wartościowych spektakli, także poza siedzibą teatru, kilka lat temu nawiązaliśmy z nim oficjalną współpracę. Na jego bieżącą działalność samorząd powiatowy przekazał dotychczas 2,8 mln zł. Dzięki temu zyskali zarówno widzowie, jak i artyści. Stworzenie w regionie teatru metropolitalnego będzie wydarzeniem bez precedensu - powiedział starosta poznański Jan Grabkowski.

Dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski powiedział, że chciałby podpisać umowę z generalnym wykonawcą w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Mamy to, co najważniejsze przy tak dużej inwestycji - zapewnione finansowanie oraz wsparcie ze wszystkich stron: od miasta, starostwa i ministerstwa kultury. Prowadzimy wiele rozmów, które pokazują, że potrzebę powstania nowego teatru widzą i rozumieją różne środowiska - powiedział.

Nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu ma być największym w kraju obiektem tego typu z widownią na blisko 1200 osób i nowoczesną sceną. Budynek stanie w samym sercu miasta u zbiegu ulic Święty Marcin i Skośnej. Oprócz sali głównej pomieści salę kameralną na ponad 300 miejsc, przestrzeń koncertową na 150 miejsc, przestronne foyer oraz restaurację z salą bankietową.

Prezydent Jaśkowiak przypomniał, że podczas sesji budżetowej Rada Miasta Poznania zdecydowała o przekazaniu teatrowi działki o wartości 9,6 mln złotych pod budowę nowej siedziby - do tej pory instytucja miała prawo do dysponowania tym gruntem. Ponadto w budżecie zabezpieczono dodatkowe 73 mln zł. Dzięki temu teatr może rozpoczynać inwestycję.