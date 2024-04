W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie trwają próby przed premierą "Pinokia". Anna Hop reżyseruje ten spektakl baletowy i ułożyła do niego choreografię. "To jest propozycja dla całe rodziny. (...) Nasz Pinokio jest jak Shrek" - mówi w RMF FM Anna Hop. "Każdy znajdzie coś dla siebie, bez względu na wiek, bo ta opowieść ma wiele warstw" - dodaje w RMF FM reżyserka i choreografka. Premiera 21 kwietnia.

Zdjęcie z prób do spektaklu / Adam Kozal TWON / Materiały prasowe

Opowieść o pajacyku z drewna, który ożywa, zna chyba każdy z nas. Twórcą tej postaci był Carlo Collodi.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Anną Hop

Balet z muzyką Mieczysława Wajnberga opiera się na przetworzeniu oryginalnej powieści, czyli książce "Buratino", napisanej przez Aleksieja Tołstoja, dalekiego kuzyna sławnego pisarza. Korzystał on obficie z Collodiego, pozwolił sobie jednak na dość dalekie odstępstwa fabularne.

Zdjęcie z prób do spektaklu / Adam Kozal TWON / Materiały prasowe

Reżyserka i choreografka Anna Hop, inspirując się opowieścią Collodiego, tworzy własną oryginalną historię, dostosowaną do współczesnych czasów. Opowiada o trudach procesu dojrzewania.

Zdjęcie z prób do spektaklu / Adam Kozal TWON / Materiały prasowe

Spektakl jest także okazją do ukazania magii teatru za sprawą serii bajkowych przygód chłopca, który podróżuje po różnych światach, by ostatecznie powrócić do domu i skonfrontować się z własną przeszłością.

Zdjęcie z prób do spektaklu / Adam Kozal TWON / Materiały prasowe

Pinokio to balet familijny. Jak mówią twórcy "wszystko to dzięki pełnej humoru muzyce Wajnberga, pięknu tańca, magii teatralnych obrazów oraz bogatej w znaczenia opowieści: o tryumfie słabości nad przemocą, o poszukiwaniu wolności i o błądzeniu, które konieczne jest dla rozwoju osobistego".