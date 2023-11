Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji jak zwykle w Rynku Głównym stanął Jarmark Bożonarodzeniowy. Tym razem potrwa on do 1 stycznia.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Od dzisiaj ( 24 listopada) do 1 stycznia na płycie Rynku Głównego w Krakowie od strony Wieży Ratuszowej potrwa Jarmark Bożonarodzeniowy. Zakupy już można robić a oficjalne otwarcie odbędzie się jutro, w sobotę o godz. 12.00 na Rynku Głównym (od strony wieży Ratuszowej).

Na płycie rynku stanęło 97 kiosków handlowych i gastronomicznych. Są kupcy z całej Polski, ale także z Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier, którzy sprzedawać będą m.in. regionalne produkty, ciasta, słodycze, wędliny, sery i kiełbasy, chleb, rękodzieło z lnu i wełny, upominki, ceramikę itp. Na terenie Jarmarku Bożonarodzeniowego zostanie ustawiona drewniana szopka, którą wykonał rzeźbiarz i twórca ludowy Józef Lasik pochodzący ze Stryszawy.

Trzy kioski przeznaczone dla miast zaprzyjaźnionych zostały udostępnione organizacjom ukraińskim m.in. z Kijowa i Lwowa. Tegorocznemu Jarmarkowi Bożonarodzeniowemu jak zawsze towarzyszyć będzie wiele imprez artystycznych.

Kraków roztańczonym krokiem wejdzie w okres przygotowań do Bożego Narodzenia!

Oficjalnemu otwarciu Jarmarku Świątecznego będzie towarzyszyć taneczny flash mob. To rodzaj artystycznego happeningu, sztuczny tłum, który w miejscu publicznym wykonuje wspólnie jakieś niezwykłe działania. Tym razem będzie to taniec do jednego ze świątecznych przebojów.



Nie jest to wydarzenie tylko dla profesjonalistów - deklaruje jego pomysłodawca Michał Kostempski, krakowski tancerz i choreograf. Mogą wziąć udział wszyscy chętni, bo układ taneczny nie będzie trudny.

To jest wydarzenie dla każdego. To nie jest profesjonalny pokaz taneczny, to nie jest profesjonalny parkiet, tylko wydarzenie, które ma dać nam radość, a taniec taki jest. Nieważne, że mylisz prawą stronę z lewą - a to się niektórym zdarza - ważne, że chcesz w tym być i dać cząstkę siebie i być w tym świątecznym czasie razem z nami - dodaje Kostempski.

Michał Kostempski - pomysłodawca świątecznego flash moba / Marlena Chudzio / RMF FM

Taniec łączy, taniec daje radość, swobodę, taniec wyzwala. Połączenie muzyki, tych wszystkich ludzi na krakowskim rynku sprawi, ze każdy poczuje fantastyczną przygodę i będzie chciał więcej - dodaje organizator.