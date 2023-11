W piątek 24 listopada ruszają jarmarki świąteczne w stolicy. Tradycyjnie największy jarmark przed świętami zorganizowany zostanie na międzymurzu przy ul. Podwale. Liczne targowiska i imprezy przedświąteczne przygotowują też dzielnice.

Jarmark Świąteczny w Hali Gwardii w zeszłym roku / Albert Zawada / PAP

Główny Jarmark Bożonarodzeniowy rusza już w piątek 24 listopada na Międzymurzu Piotra Biegańskiego - od Kolumny Zygmunta aż po Wąski Dunaj. Potrwa do 7 stycznia 2024 r.

Na straganach będzie można znaleźć rękodzieło, wytwory rzemieślnicze i artystyczne oraz kulinarne przysmaki. Atrakcją jarmarków są pokazy kowalstwa oraz kolędy wykonywane na saksofonie i oczywiście Mikołaj, który w weekendy będzie rozpoczynał dyżur w południe, a w dni powszednie po godz. 16.





Jarmark będzie czynny: od niedzieli do czwartku w godzinach od 11-20, w piątki i soboty - 11-21.30 a 25 i 26 grudnia - 11-21.30.





Mniejsze jarmarki i bazary świąteczne zaplanowano w wielu dzielnicach Warszawy.

Na Żoliborzu, 2 grudnia w godz. 11-15 odbędzie się Świąteczny Żoli Bazar. To specjalna edycja żoliborskiej garażówki w Forcie Sokolnickiego, przy ul. Czarnieckiego. Również 2 grudnia w godz. 14-18 odbędzie się Rembertowska Choinka - impreza świąteczna przed Urzędem Dzielnicy Rembertów (ul. Generała Antoniego Chruściela "Montera").

W Wesołej, 9 grudnia w godz. 10-16 odbędzie się piknik z występami artystycznymi przy Urzędzie Dzielnicy Wesoła (ul. 1. Praskiego Pułku 33).

Bemowo zaprasza 16 grudnia w godz. 12-18 na finał akcji "Choinka pod choinkę". Prócz losowania tysiąca drzewek będą gwiazdkowe warsztaty i jarmark rękodzieła. Wydarzenie odbędzie się przed Urzędem Dzielnicy Bemowo (ul. Powstańców Śląskich 70).

Z kolei w dniach 16-17 grudnia w godz. 11-20 odbędzie się weekendowy jarmark na Plaży Wilanów.

Tradycja jarmarków

Tradycja bożonarodzeniowych jarmarków przyszła do Polski z Niemiec. To w tym kraju, w grudniu rzeźnicy, producenci serów i cukiernicy wystawiali swoje produkty na targach. Dołączyli do nich rzemieślnicy sprzedający zabawki i wiklinowe kosze.



W grudniu 1905 roku Mikołaj Bibikow, ówczesny prezydent Warszawy zezwolił na dodatkową sprzedaż artykułów spożywczych m.in. na Rynku Starego Miasta czy na trotuarze przy ogrodzie Saskim, natomiast sprzedaż choinek mogła odbywać się m.in. na placu Żelaznej Bramy, Podwalu, czy na Pradze przy ul. Targowej.





W Warszawie w XIX wieku dużą popularnością cieszyły się bazary dobroczynne, na których sprzedawano wyroby własne oraz darowane przedmioty. Można było tam nabyć pieczywo przekazane przez właścicieli piekarni, zabawki czy kandelabry i świeczniki od zamożnych przedsiębiorców. Cały dochód był przekazywany organizacjom, które pomagały ubogim. Damy i ich córki szyły ciepłą odzież, która trafiała do ubogich rodzin i przytułków. Na Krakowskim Przedmieściu sprzedawano choinki, przystrojone piernikami i orzechami.