W przyszłym tygodniu rozpocznie się montaż sześciu figurek smoków w przestrzeni miejskiej Krakowa, które mają tworzyć tzw. smoczy szlak – poinformował krakowski magistrat. Jak wyjaśniono, krakowski smoczy szlak, nawiązujący do szlaku z figurkami krasnali we Wrocławiu, to realizacja jednego ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego miasta.

/ krakow.pl / Według zapowiedzi urzędu miasta, w przyszłym tygodniu rozpocznie się montaż sześciu figurek smoków na krakowskich placach, ulicach i w parkach. Spacerujący po Krakowie będą mogli spotkać Smoka: Geodetę, Fotografa, Malarza, Smoka z Rybą, z Latawcem i z Mapą. / krakow.pl / Rzeźby mierzące od ok. 35 do 50 cm zostaną zamontowane w Dzielnicy XIII Podgórze i V Krowodrza: przy kładce o. Bernatka, w okolicy Szkoły Podstawowej nr 29, na kolorowych schodach przy parku Bednarskiego, na placu Axentowicza, w parku Krakowskim i parku Jordana. Każdy ze smoków będzie nawiązywał do miejsca, w którym się znajdzie. / krakow.pl / Sześć figur zostało zaprojektowanych przez Andrzeja Mleczkę i Edwarda Lutczyna, a wykonano je we współpracy z Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autorami rzeźb są prof. Jan Tutaj oraz dr Jacek Dudek. Docelowo smoczy szlak ma liczyć kilkanaście figur i objąć także inne dzielnice Krakowa. / krakow.pl / Zobacz również: Asfaltowanie al. 29 listopada. Będą zmiany w organizacji ruchu

