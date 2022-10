W Nowej Hucie w Krakowie powstanie Ogród Ciszy. Będzie tam można odpocząć od miejskiego hałasu i zgiełku oraz nauczyć się kreatywnego słuchania. Na dachu Domu Utopii powstanie też Komnata Ciszy.

Małgorzata Szydłowska na dachu Domu Utopii / Marlena Chudzio / RMF24

Ogród Ciszy to projekt Domu Utopii. Wywodzi się ze wspólnych wcześniejszych projektów tworzonych z muzykiem i filozofem Rafałem Mazurem. Można było wtedy brać udział w Głębokim Słuchaniu (Deep Listening). To model słuchania wykształcony przez amerykańską kompozytorkę Pauline Oliveros w wyniku obserwacji, że ludzie - choć mają ku temu wszelkie możliwości - nie słuchają i ignorują większość otaczających ich dźwięków. Słuchanie głębokie, jak każda działalność, wymaga długiego treningu.

Głębokie słuchanie uwrażliwia uczestników właśnie na rodzaj różnych dźwięków, które nas otaczają. Nie da się ich normalnie usłyszeć. One muszą być specjalnie wychwytywane z otoczenia poprzez czułe mikrofony - mówi Małgorzata Szydłowska, dyrektor ds. Domu Utopii.

Ogród Ciszy powstanie w Nowej Hucie

Ogród Ciszy to miejsce idealne do takich ćwiczeń. Chodzi o takie konstrukcje, które będą sprzyjały harmonii w tych dźwiękach. Taką przestrzeń, w której nie będzie nas stresować czy dominować nad nami jakiś rodzaj przepływających dźwięków. Chodzi o stworzenie takich barier, które sprzyjają harmonijnemu odbieraniu dźwięków. Są konkretne narzędzia do stworzenia takich warunków, do tego, żeby docierały nas te dźwięki, które są pożądane, przez nas akceptowane i które nas wprawiają w dobry nastrój - wyjaśnia Małgorzata Szydłowska.

W dzisiejszych czasach możliwość decydowania o tym, co nas otacza dźwiękowo, to pewnego rodzaju luksus. Skosztować go będzie można także w Komnacie Ciszy, która znajdzie się na dachu Domu Utopii. Całość powinna być gotowa latem przyszłego roku.