Głowę osła, suknie ślubne, grille, pajacyka Pinokio i wiele innych rzeczy będzie można kupić podczas Wielkiej Licytacji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. To wyjątkowa okazja na to, by zdobyć coś, co było teatralnym rekwizytem i kostiumem. Rzeczy wykonali pracownicy teatru, każda z nich zawiera elementy scenicznej magii. Licytacja odbędzie się 22 października.

/ Jacek Skóra / RMF24 Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie otworzył swoje magazyny i garderoby. Kostiumy, które nie są już potrzebne, elementy scenografii ze spektakli, które zeszły z afisza, znajdą się na licytacji. Cena wywoławcza przedmiotów zaczyna się już od 25 zł. A wśród nich są prawdziwe perełki. Co można kupić na licytacji? Nowego właściciela wkrótce znajdzie sporych rozmiarów pajacyk. Stworzyli go rzemieślnicy teatralni - rusza rękami, nogami, głową i chętnie stanie się przyjacielem jakiegoś dziecka lub przedszkola. To jest Pinokio, nasz czuły przyjaciel, który na początku sztuki właśnie był drewnianą marionetką. Potem wyrósł i stał się naszym kolegą Danielem Malcharem w takim dokładnie samym stroju. Marionetka jest prześliczna. Może po prostu sprawi radość jakiemuś dziecku, które będzie mogło sobie przytulić Pinokia - zachęca Lucyna Marchewczyk koordynator pracy artystycznej. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magia teatru na licytacji Podczas teatralnej licytacji można kupić suknie ślubną, ale i zrobić komuś psikusa zakładając sztuczny ciążowy brzuch. Na chętnych czeka imponująca głowa osła oraz kilka wypchanych sępów w prawdziwymi piórami. Ci, którzy na pamiątkę z teatru mają więcej miejsca, mogą kupić ogromne drzewo, maryjną figurkę albo biurko z rzeźbionymi czaszkami. Kto chce bardzo dosłownie zakosztować sztuki, może smażyć mięso na grillu z artystyczną przeszłością. Mamy cztery takie grille do sprzedaży. Były wykorzystane w "Karierze Artura Ui". Są wyczyszczone. Nawet w małym mieszkaniu z małym balkonem na pewno się sprawdzą - poleca Lucyna Marchewczyk koordynator pracy artystycznej. Wielka Licytacja Teatru im. Juliusza Słowackiego Jacek Skóra / RMF FM Jak się zgłosić? Na licytację trzeba się najpierw zgłosić mailowo na adres bilet@teatrwkrakowie.pl (w tytule maila należy wpisać słowo "LICYTACJA"). Regulamin licytacji dostępny TUTAJ . Eksponaty można oglądać przed spektaklami oraz godzinę przed licytacją. Rozsądek zostawiamy w domu, bierzemy tylko miłość do teatru. Nie ma co się przywiązywać do przedmiotów, warto na żywo odkryć, co tak naprawdę nas interesuje - zaprasza Bartłomiej Banaś koordynator pracy artystycznej. Wyprzedaż rozpocznie się o godzinie 18.00 i potrwa trzy godziny. Zobacz również: Teatr Słowackiego w Krakowie kusi nową widownią. Pachnące fotele czekają na widzów