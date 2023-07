Dowód osobisty, paszporty, okulary i maszynę do pisania przekazała Bibliotece Kraków żona Sławomira Mrożka. Przy ulicy Powroźniczej 2 powstanie gabinet słynnego polskiego pisarza.

Paszport Sławomira Mrożka / Biblioteka Kraków /

Powstanie gabinetu to forma hołdu dla wybitnego pisarza, który był związany z Krakowem. Zbierane są pierwsze pamiątki i dokumenty po Sławomirze Mrożku.

Chcemy w przyszłym roku otworzyć gabinet poświęcony Sławomirowi Mrożkowi. 29 czerwca w dniu jego imienin odbyło się spotkanie, pod czas którego wdowa po pisarzu Susana Osorio-Mrożek przekazała część artefaktów związanych z artystą - mówi Piotr Wasilewski z Biblioteki Kraków.

To początek kolekcji, która powstanie w Dworku Matejkowskim i pozwoli poznać Mrożka nieco bardziej osobiście.

To miejsce, które świetnie kwalifikuje się do tego, by poznać intymną sferę autorów. Wśród przekazanych rzeczy, jest sporo przedmiotów, które znajdowały się na biurku Mrożka. Pojemnik na długopisy, rozmaite maskotki, dawne dokumenty, maszyna do pisania. Mamy też samo biurko. Przy współpracy z Janem Polewką, scenografem i reżyserem teatralnym zamierzamy zainscenizować takie pomieszczenie zwane Gabinetem Mrożka.

Na razie inicjatorzy są na etapie gromadzenie pamiątek po Sławomirze Mrożku. Na to potrzeba czasu, a samo przygotowanie pomieszczenia będzie wymagać też nakładów finansowych.

Sławomir Mrożek urodził się 29 czerwca 1930 roku w Borzęcinie niedaleko Krakowa. W 1950 roku zadebiutował literacko "Opowiadaniami z Trzmielowej Góry" oraz "Półpancerzami". Jego pierwszą sztuką teatralną był dramat "Policja" (1958), ale to późniejsze dramaty - zaliczane do nurtu teatru absurdu - przyniosły mu światową sławę. "Tango", "Letni dzień" czy "Miłość na Krymie" to jedne z najbardziej znanych utworów Mrożka.

W 1990 roku, jeszcze przed powrotem z emigracji, Sławomir Mrożek został Honorowym Obywatelem Krakowa. W październiku 1996 roku, po swoim powrocie do rodzinnego miasta, napisał w Księdze Pamiątkowej: "Po 33 latach emigracji, krakowianin, znowu w Krakowie".