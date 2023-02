Po 4 latach przerwy wraca Dyktando Krakowskie. Chętni już w sobotę, 18 marca w Auditorium Maximum UJ zmierzą się z największym w Polsce konkursem ortograficznym. Partnerem wydarzenia jest radio RMF FM. O tym, jak przygotować się do konkursu i czego możemy spodziewać się po VI Dyktandzie Krakowskim, opowiada prof. Mirosława Mycawka z Katedry Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

VI Dyktando Krakowskie będzie składało się z dwóch kategorii: "otwartej" (dla osób powyżej 15. roku życia) oraz "junior" (dla dzieci i młodzieży do 15. roku życia). W kategorii "otwartej" przygotowano 500 miejsc, w kategorii "junior" wystartować może nawet 100 osób. Zwycięzca kategorii "otwartej" otrzyma tytuł Krakowskiego Mistrza Ortografii i atrakcyjne nagrody.

Podobnie jak w dotychczasowych odsłonach, tekst dyktanda dla młodych mistrzów ortografii, jak i dla profesjonalistów napisze prof. Mirosława Mycawka z Katedry Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Reporter RMF FM pytał prof. Mycawkę o to, co sprawia największe trudności uczestnikom Dyktanda Krakowskiego. "Szczególnie dużo trudności sprawia wielką i małą literą, pisownia łączna i rozdzielna, z dywizem czy bez dywizu. Też różne nazwy miejscowe, terminy botaniczne, zoologiczne. Jest też cała masa wyjątków, które są zapisywane wbrew zasadniczej regule ortograficznej" - mówiła autorka tekstów dyktand.

Prof. Mirosława Mycawka o tym, co w ortografii języka polskiego sprawia największe problemy RMF FM

Mycawka podkreśliła, że Dyktando Krakowskie jest torem przeszkód, do którego powinniśmy się przygotować: "Jeśli się specjalnie ktoś nie przygotuje do takiego dyktanda, to może mieć spore problemy na tych najtrudniejszych formach. Gdybym sama miała z marszu napisać tak trudny tekst, to pewnie popełniłabym sporo błędów".

Prof. Mycawka: Powinniśmy się przygotować do udziału w Dyktandzie Krakowskim RMF FM

Jak zapisać się na VI Dyktando Krakowskie?

Na VI Dyktando Krakowskie można zapisać się na stronie >>>Miesiąca Języka Ojczystego<<<.

Zapisy odbywają się w dwóch turach: od 13 do 26 lutego oraz od 1 do 10 marca. Uwaga - liczba miejsc ograniczona!

Po raz kolejny Uniwersytet Jagielloński zaprosił do współpracy przy Dyktandzie Krakowskim radio RMF FM, które szczególną opieką otoczyło kategorię "junior". Wszyscy jej uczestnicy otrzymają radiowe upominki i będą konkurować o wyjątkowe nagrody: rowery, elektryczne deskorolki oraz zaproszenia do Energylandii. Młodzi uczestnicy będą mogli również liczyć na wsparcie muzycznych gwiazd, na co dzień znanych z anteny RMF FM, które razem z nimi podejmą ortograficzne wyzwanie!

Dyktando to główne wydarzenie Miesiąca Języka Ojczystego, odbywającego się od 21 lutego do 21 marca 2023 roku. Organizowane jest przez Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki UJ oraz Koło Naukowe Językoznawców Studentów im. M. Karasia przy współpracy z RMF FM, które będzie relacjonowało wydarzenie na ogólnopolskiej antenie oraz przeprowadzi transmisję na radiowych stronach: www.rmf.fm oraz www.rmf24.pl.