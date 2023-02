W poniedziałek, 13 lutego, ruszyły zapisy na VI Dyktando Krakowskie, organizowane w ramach Miesiąca Języka Ojczystego. Po 4 latach przerwy swoje umiejętności ortograficzne będą mogli sprawdzić zarówno dorośli, jak i dzieci. Już w sobotę, 18 marca w Auditorium Maximum UJ zmierzą się z największym w Polsce konkursem ortograficznym. Partnerem wydarzenia jest radio RMF FM.

VI Dyktando Krakowskie będzie składało się z dwóch kategorii: "otwartej" (dla osób powyżej 15. roku życia) oraz "junior" (dla dzieci i młodzieży do 15. roku życia). Zwycięzca kategorii "otwartej" otrzyma tytuł Krakowskiego Mistrza Ortografii i atrakcyjne nagrody. Jak w każdej poprzedniej edycji, w tej również nie zabraknie tradycyjnych krakowskich obwarzanków oraz upominków dla wszystkich uczestników.

Podobnie jak w dotychczasowych odsłonach, tekst dyktanda dla młodych mistrzów ortografii, jak i dla profesjonalistów napisze dr hab. Mirosława Mycawka z Katedry Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dyktando z gwiazdami

Po raz kolejny Uniwersytet Jagielloński zaprosił do współpracy przy Dyktandzie Krakowskim radio RMF FM, które szczególną opieką otoczyło kategorię "junior". Wszyscy jej uczestnicy otrzymają radiowe upominki i będą konkurować o wyjątkowe nagrody: rowery, elektryczne deskorolki oraz zaproszenia do Energylandii. Młodzi uczestnicy będą mogli również liczyć na wsparcie muzycznych gwiazd, na co dzień znanych z anteny RMF FM, które razem z nimi podejmą ortograficzne wyzwanie!

Zapisy na VI Dyktando Krakowskie można dokonać na stronie >>>Miesiąca Języka Ojczystego<<<.

Zapisy odbywać się będą w dwóch turach: od 13 do 26 lutego oraz od 1 do 10 marca. Uwaga - liczba miejsc ograniczona!

Miesiąc Języka Ojczystego

Dyktando to główne wydarzenie Miesiąca Języka Ojczystego, odbywającego się od 21 lutego do 21 marca 2023 roku. W ramach MJO przeprowadzane są konkursy i warsztaty dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także konkurs na gadkę skierowany do szerszego grona odbiorców. Podczas całego MJO członkowie KNJS UJ będą prowadzić językoznawcze warsztaty w małopolskich szkołach. Więcej informacji znaleźć można też na portalu rmf24.pl.

Przedsięwzięcie organizowane jest przez Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki UJ oraz Koło Naukowe Językoznawców Studentów im. M. Karasia przy współpracy z RMF FM, które będzie relacjonowało wydarzenie na ogólnopolskiej antenie oraz przeprowadzi transmisję na radiowych stronach: www.rmf.fm oraz www.rmf24.pl .

Do zobaczenia!