​Zamknięte są niektóre szlaki w Karkonoszach. Są niedostępne ze względu na wycinkę drzew zagrażających turystom i prace saperskie. Którędy nie przejdziemy?

/ Karkonoski Park Narodowy / Facebook

Dziś (27.09) zamknięte są szlaki niebieski i czarny od parkingu przy drodze krajowej numer 3 do Schroniska Kochanówka. To oznacza, ze do Wodospadu Szklarki dojdziemy tyko ze Szklarskiej Poręby od Starej Chaty Walońskiej.

Od jutra (28.09) do niedzieli będzie można wędrować już bez zakłóceń. Usuwanie drzew, które mogą zagrażać turystom, ruszy znów w przyszłym tygodniu.

W związku z pracami saperskimi nadal nieodstępny jest odcinek szlaku zielonego biegnącego wzdłuż rzeki Kamiennej od Betonowego Mostu do Punktu Informacyjno-Kasowego KPN Szklarka. Saperzy znaleźli w okolicy już 28 tys. sztuk "przedmiotów wybuchowych".

Szlak jest zamknięty od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele można wędrować wzdłuż Kamiennej w kierunku Wodospadu Szklarki.