Sto dni pozostało do organizacji III Igrzysk Europejskich w Krakowie i w Małopolsce. Dzisiaj ruszył system rejestracji, dzięki któremu od 3 kwietnia będzie można kupować bilety na to wydarzenie.

/ Shutterstock

W poniedziałek ( 13.03) ruszył portal do sprzedaży biletów na Igrzyska Europejskie w Krakowie. Na 100 dni przed wydarzeniem uruchomiono także zegar odliczający czas do rozpoczęcia imprezy.

Bilety będzie można zacząć kupować od 3 kwietnia. Ustalono także ich ceny - wejściówki będą kosztować od 20 do 90 złotych.

Przygotowania do Igrzysk idą pełną parą.

Tych prac jest dużo, ostatnie przetargi się rozstrzygają, na razie wszystko idzie bez większych problemów, idziemy do przodu. Mamy 29 sportów, wiemy jak to zrobić, wiemy jak to będzie wyglądało. Przelewamy to już teraz na taką realizację terenową, w kończą się niektóre inwestycje - mówi RMF FM Marcin Nowak prezes komitetu organizacyjnego III Igrzysk Europejskich.

/ Materiały prasowe

Po tym jak Międzynarodowa Federacja Szermierki udzieliła zgody na występ zawodników z Rosji i z Białorusi w zawodach sportowych, trwają dyskusje czy ta dyscyplina odbędzie się podczas imprezy w Polsce.

Sytuacja jest taka, że albo dyscyplina zostanie rozegrana bez zawodników z Rosji i Białorusi, albo szermierka na igrzyskach się w ogóle nie pojawi.

W poniedziałek, za tydzień, prezydent Krakowa ma też podjąć decyzję o możliwości rozegrania dwóch dyscyplin - teqballu i padlu - na płycie Rynku Głównego.

/ Materiały prasowe

Igrzyska Europejskie w Krakowie odbędą się od 21 czerwca do 2 lipca 2023 roku.