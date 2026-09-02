Tyle kosztowało ich odwołanie Aleksandra Miszalskiego. Był praktycznie jeden sponsor

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Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, którego liderem jest Łukasz Gibała, sfinansowało ponad 95 proc. kampanii referendalnej zachęcającej do udziału w głosowaniu w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Na działania związane z referendum organizatorzy zebrali blisko 2 mln zł.

W drugiej połowie maja w Krakowie odbyło się referendum, w który mieszkańcy miasta opowiedzieli się za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Równolegle głosowano w sprawie odwołania Rady Miasta, ale w tym przypadku plebiscyt uznano za nieważny z powodu zbyt niskiej frekwencji.

Teraz, kilka miesięcy po referendum, Krajowe Biuro Wyborcze opublikowało sprawozdanie o źródłach, wysokości funduszy i wydatkach poniesionych na cele referendalne.

Organizatorzy pozyskali blisko 2 miliony złotych

Ze sprawozdania wynika, że organizatorzy zgromadzili na kampanię referendalną blisko dokładnie 1 976 276,06 zł. Co ciekawe, inicjatywę najchętniej wsparło stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, którego liderem jest Łukasz Gibała.

To o tyle zaskakujące, że sam nie widniał wśród organizatorów plebiscytu, a pytany o finansowanie mówił o wsparciu w granicach rozsądku - zauważa reporter RMF FM Paweł Konieczny.

Wsparcie ze strony stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców wyniosło dokładnie 1 895 164,49 zł, co stanowi prawie 95 proc. kwoty wskazanej w sprawozdaniu; 1000 zł dorzucił Wojciech Jakubowski, inicjator referendum. Świadczenia te opisano jako środki niepieniężne (rzeczowe i usługowe).

Zestawienie wydatków

Jeśli chodzi o wydatki, to najwięcej pieniędzy - 1 179 544,01 zł - wydano na materiały i działania promocyjne, w tym plakaty, billboardy i ulotki. Ponad 150 tys. zł wyniosły opłaty za korzystanie ze środków masowego przekazu (dzienniki, czasopisma, radio i telewizja), ponad 137 tys. zł kosztowała emisja materiałów w sieci, a prawie 465 tys. zł wydano na wynagrodzenie osób zaangażowanych w zbiórkę podpisów.

W sprawozdaniu wskazano ponadto, że po rozliczeniu pozostało 264,75 zł; kwotę tę przeznaczono na Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a dokładnie na schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Pełne sprawozdanie finansowe można znaleźć TUTAJ.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę 27 września. Mieszkańcy miasta będą mogli głosować w godzinach 7:00-21:00.