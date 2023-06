Zapowiada się niezwykły koncert! Na scenie pojawi się mnóstwo gwiazd. W sobotę 10 czerwca w krakowskim klubie studio odbędzie się kolejna edycja Festiwalu "Black or white". Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat nowotworów neuroendokrynnych, jednych z najpóźniej wykrywanych w Polsce.

Kabaret Hrabi wystąpi 10 czerwca podczas finału Festiwalu „Black or white”

Festiwal "Black or white" to wyjątkowe wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kulturalny krajobraz Krakowa. Myślą przewodnią tegorocznego koncertu jest hasło: "Piosenki wiecznie żywe". Na scenie pojawi się mnóstwo gwiazd, m.in. Grzegorz Turnau, Artur Andrus, babaret Hrabi czy Olga Szomańska.

Jak zwykle będzie bardzo różnorodnie - zapewnia profesor Anna Sowa Staszczak Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Humor na pewno będzie dopisywał, chociażby dzięki obecności kabaretu Hrabi i Artura Andrusa - dodaje z uśmiechem.

Festiwal "Black or white" to nie tylko wyjątkowe spotkanie muzyczne, ale przede wszystkim promowanie informacji na temat nowotworów neuroendokrynnych. Wydarzenie to przypomina nam, uświadamia, zwraca uwagę na obecność nowotworów neuroendokrynnych, na to, że jest taka jednostka chorobowa, a przede wszystkim na to, że wiedza może uratować życie - podkreśla profesor Anna Sowa Staszczak.

Całkowity dochód z koncertu zostanie przekazany Fundacji Pro Endocrinologia Kliniki Endokrynologii SU w Krakowie wspierając diagnostykę i leczenie pacjentów placówki. Prof. dr hab. n. med. Anna Sowa-Staszczak o Festiwalu BLACK or WHITE Józef Polewka / RMF FM

Oto, kogo zobaczymy podczas Festiwalu "Black or white"

Grzegorz Turnau

Artur Andrus

Kabaret Hrabi

Wojciech Myrczek

Prisca Agbo

Zespół Wokalny Colour Voices

Zespół Wokalny Star¬_si

Olga Szomańska

Orkiestra Festiwalowa OF BOW pod dyrekcją Karola Pyki

Koncert poprowadzi Ewa Drzyzga.

"Piosenki wiecznie żywe"

Temat tegorocznego koncertu: "Piosenki wiecznie żywe" pozwoli przypomnieć utwory, które często gościły na listach przebojów, które nuciliśmy, słysząc je w radiu. Jak co roku czekają na Państwa niespodzianki.

Bilety na koncert można kupić TUTAJ>>>

Podczas finału festiwalu "Black or white", który odbędzie się 10 czerwca w Krakowie wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej. / Materiały prasowe