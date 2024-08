W Krakowie trwa Green Film Festival. Na krakowianki i krakowian czekają pokazy filmów w kinach plenerowych, a także - na bulwarze Czerwieńskim w strefie miejskiej, codziennie do 18 sierpnia od godz. 17.00 do 21.00 - wiele atrakcji, m.in. gra edukacyjna, warsztaty czy bezpłatne kontrole rowerów. BNP Paribas Green Film Festival zwieńczy sobotnia gala, która będzie transmitowana na RMF24.

BNP Paribas Green Film Festival już po raz 7. w Krakowie / Green Festival / Materiały prasowe

BNP Paribas Green Film Festival trwa od 12 sierpnia. Co jeszcze przed odwiedzającymi?

Filmy biorące udział w 7. edycji międzynarodowego festiwalu filmów ekologicznych można oglądać w czterech kinach plenerowych:

Kino Centralne We Love Cinema (Bulwar Czerwieński, na wysokości ulicy Koletek),

Kino Kameralne (Bulwar Czerwieński na wysokości kortów Nadwiślan),

Kino dla Dzieci Miasta Krakowa (Bulwar Czerwieński, na wysokości ulicy Smoczej),

Kino Galerii Krakowskiej na Placu Nowaka Jeziorańskiego.

Pełen program można znaleźć TUTAJ .

Festiwalowi towarzyszy szereg ciekawych wydarzeń w strefie miejskiej.

BNP Paribas Green Film Festival. Program / BNP Paribas Green Film Festival / Materiały prasowe

Na pytanie, czy miasto może stać się źródłem zdrowej żywności odpowiedzą uczestnicy warsztatów edukacyjnych "Jadalne miasta" w czwartek, 15 sierpnia. Na zajęciach nie zabraknie również informacji o lokalnych uprawach, rodzajach nasion oraz dyskusji o tym, jaką rolę pełni wspólny stół.

W piątek, 16 sierpnia, na warsztatach edukacyjnych "Partycypacja społeczna i serwis obywatelski Kraków", krakowianie i krakowianki będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o odbywających się w naszym mieście konsultacjach społecznych, spotkaniach dla mieszkańców oraz o budżecie obywatelskim. To okazja do przekonania się, że hasło "każdy głos się liczy" to nie tylko utarty frazes, ale możliwość realnego wpływania na kierunek rozwoju miasta.

Sobota, 17 sierpnia, to dzień bezpłatnych kontroli rowerowych. Każdy właściciel jednośladu będzie mógł liczyć na wyregulowanie siodełka i hamulców, kontrolę stopnia zużycia klocków hamulcowych i łańcucha, smarowanie łańcucha, sprawdzenie ogumienia i innych elementów konstrukcyjnych oraz pompowanie opon. Po takiej kontroli każdy rowerzysta będzie mógł czuć się bezpieczny.

Wideo youtube

Na ostatni dzień festiwalowych aktywności w miejskiej strefie, 18 sierpnia, zaplanowano warsztaty upcyklingowe "Wykorzystaj! Nie wyrzucaj!". Torba na zakupy z podkoszulka? A może oryginalnie ozdobiony plecak? Na tych zajęciach powstanie "coś z niczego", a przy tym nie zabraknie przystępnych informacji na temat idei less waste.

Dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta każdego dnia o godz. 19.00 wyświetlony zostanie film. Wśród animacji przygotowanych dla dzieci znalazły się m.in. "O czym marzą zwierzęta", "Lorax", "Rabusie fistaszków" i "Robaczki z zaginionej dżungli".