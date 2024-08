Osiem osób zostało rannych w wypadku na opolskim odcinku autostrady A4. Autokar zderzył się z busem służby drogowej na wysokości miejscowości Zakrzów.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Gorąca Linia RMF FM

Do wypadku doszło za Górą Świętej Anny w kierunku Wrocławia - między węzłami Kędzierzyn Koźle i Krapkowice.

Autokar, którym podróżowały 64 osoby uderzył w tył busa. W tym drugim pojeździe były dwie osoby - to właśnie one zostały najciężej ranne. Trafiły do szpitala.

W wyniku zderzenia oba pojazdy znalazły się poza jezdnią - informuje rzecznik straży pożarnej w Krapkowicach brygadier Lucjan Lubaszka.

Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, autokar jechał z Rzeszowa do Drezna.

Na miejscu trwa akcja służb. Są utrudnienia. Jeden pas ruchu jest zablokowany. Przejezdna jest już droga w kierunku Wrocławia.

