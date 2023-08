Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami poinformowało o nietypowym pakunku, który trafił do okna życia dla dzieci, prowadzonego przez siostry zakonne na ul. Przybyszewskiego. W kartonie było osiem kociąt.

Krakowskie okno życia poinformowało o pakunku kierowcę KTOZ.

Tego jeszcze nie było. (...) Tak więc mamy kolejne kocie dzieci pod opieką. I do tego z bardzo zaawansowanym kocim katarem - napisało w mediach społecznościowych Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, dodając, że ten rok jest wyjątkowo ciężki, bo "tylu oddawanych zwierząt nie pamiętają najstarsi pracownicy KTOZ".

Pamiętajcie, że za pośrednictwem naszego biura można wykupić taniej zabieg kastracji/sterylizacji. Osobom w ciężkiej sytuacji materialnej pomagamy w pokryciu kosztów takiego zabiegu - zaznacza Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

KTOZ opublikował dodatkowo zdjęcia dwóch kociąt, które trafiły do okna życia.



Adaś i Dorotka to dwa wspaniałe szkraby, które cudownie czują się w swoim towarzystwie. Dzień spędzają na wspólnej zabawie, stąd też zależałoby nam ogromnie, żeby trafiły do jednego domku. Póki co szukamy kogoś, kto mógłby się nimi zaopiekować chociaż przez weekend. Prosimy o kontakt telefoniczny z biurem KTOZ 124212685 lub 124294361 lub w wiadomości prywatnej - zaznaczono.