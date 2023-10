Szpital Rydygiera w Krakowie jako pierwszy w Małopolsce zaczyna w ramach umowy z NFZ operować przy pomocy robota da Vinci. Pierwszy zabieg – urologiczny u mężczyzny cierpiącego na nowotwór – odbył się w poniedziałek. Pacjent czuje się bardzo dobrze i w środę opuścił szpital.

Przez najbliższy rok krakowska lecznica planuje wykonać od 100 do 200 operacji przy pomocy robota da Vinci / Józef Polewka / RMF FM

Przez najbliższy rok krakowska lecznica planuje wykonać od 100 do 200 operacji przy pomocy robota da Vinci.

Jak poinformował dyrektor placówki Artur Asztabski, oprócz zabiegów urologicznych w najbliższych miesiącach odbywać się tu będą zabiegi z chirurgii onkologicznej oraz ginekologii. W planach są także zabiegi ortopedyczne - endoprotezy stawu kolanowego i biodrowego oraz z zakresu laryngologii i chirurgii twarzowo-szczękowej.



Z informacji szpital wynika, że jest pierwszą placówką w Małopolsce, która w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie operowała przy pomocy robota da Vinci. Refundowana chirurgia robotyczna działa także w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, jednak tam specjaliści pracują na innych robotach.



Pierwsza operacja - u 71-latka z nowotworem gruczołu krokowego - przy użyciu robota da Vinci w szpitalu Rydygiera odbyła się w poniedziałek. Trwa 3 godziny i 15 minut.



Pacjent czuje się świetnie, w dniu dzisiejszym został wypisany do domu - powiedział ordynator Oddziału Urologicznego dr Piotr Maciukiewicz.

Przez najbliższy rok krakowska lecznica planuje wykonać od 100 do 200 operacji przy pomocy robota da Vinci / Józef Polewka / RMF FM

Robot póki co nie jest własnością szpitala. Przez najbliższy rok będzie dzierżawiony od prywatnej firmy. Na podstawie tych rocznych doświadczeń, w tym kalkulacji kosztów, władze lecznicy zdecydują, czy na stałe zakupić robota.



Dla pacjentów nie jest ważne, czy urządzenie jest zakupione. Ważne jest, że usługa jest dostępna, że mamy specjalistów i zabiegi są finansowane przez NFZ - podkreślił wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka.



Na całym świecie przeprowadzono dotychczas ponad 10 mln operacji w asyście robotów, a chirurgia robotyczna obejmuje ponad 200 typów zabiegów chirurgicznych głównie w zakresie urologii, ginekologii i chirurgii ogólnej.

Szpital Rydygiera zaczyna operować przy pomocy robota da Vinci Józef Polewka / RMF FM

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, jednostka samorządu województwa małopolskiego, świętuje w tym roku 30-lecia swojej nieprzerwanej działalności.



Działają tu 24 oddziały, gdzie każdego roku leczonych jest 40 tys. osób oraz 28 poradni, w których opieką ambulatoryjną rocznie objętych jest ok. 150 tys. pacjentów. Ponad 70 proc. porad udzielanych w placówce to porady onkologiczne. Przy lecznicy funkcjonują też Ośrodek Terapii Hiperbarycznej, Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki, Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Małopolskie Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet, Centrum Radioterapii Amethyst. W ostatnim roku w szpitalu na świat przyszło ok. 30 tys. dzieci. W Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim są 140 łóżka.



Kontrakt placówki z NFZ na 2023 r. wynosi blisko pół miliarda złotych.