Trzy pochody przypominające o trzech władcach, którzy przed wiekami z różnych stron świata podążali do Betlejem, by pokłonić się Dzieciątku, dotrą w piątek na Rynek Głównym w Krakowie. Wydarzenie przebiegnie pod hasłem "Niech prowadzi nas Gwiazda!".

Orszak Trezch Króli w Krakowie /zdjęcie archiwalne/ / Łukasz Gągulski / PAP

Cieszymy się bardzo, że możemy organizować wydarzenie ponownie w tej formule, do której byliśmy przywyczajeni. Trzy orszaki wyruszą z: Wawelu, z Dębnik i sprzed bazyliki św. Floriana - mówił Jacek Kozliński, prezes Fundacji Kacpra, Melchiora i Baltazara organizującej to wydarzenie.

Na rynek orszaki przejdą trzema trasami.

Orszak zielony, azjatycki, spotka się o godz. 9.00 w salezjańskim Parku Wioski Świata przy ul. Tynieckiej i przejdzie do kościoła św. Stanisława Kostki przy ul. Konfederackiej, gdzie weźmie udział w mszy św. o g. 10.00. Po niej ul. Bałuckiego przez Rynek Dębnicki, Most Dębnicki, ulicami Retoryka, Garncarską i Studencką, a następnie Plantami dotrze do ulicy Szewskiej.

Orszak niebieski, afrykański, wyruszy po mszy św. o g. 9.30 w bazylice św. Floriana z placu Matejki, przejdzie ulicą Floriańską, przez Plac Mariacki, Mały Rynek i ulicą Sienną.

Orszak czerwony, europejski, po odegraniu ok. godz. 11 tradycyjnej scenki przywitania króla pod katedrą na Wawelu przejdzie ulicami Droga do Zamku i Grodzką.

Trasy orszaku zielonego i czerwonego nie zmieniły się. Jedyna różnica zaszła w orszaku niebieskim rozpoczynającym się na placu Matejki. Przedłużyliśmy jego trasę, ponieważ potencjał, który się pojawił wśród organizatorów pozwolił nam na rozbudowanie tego orszaku m.in. o przedsięwzięcia teatralne - zaznaczył Koźliński.

Trzy orszaki spotkają się na Rynku Głównym i rozlokują przed sceną ustawioną w pobliżu wieży ratuszowej. Od godziny 11 na miejscu będzie można wziąć udział w kolędowaniu i posłuchać pastorałek.

Orszak ma wymiar charytatywny. Podczas wydarzenia odbędzie się zbiórka na rzecz projektu mieszkaniowego dla osób bezdomnych prowadzonego przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, które jest współorganizatorem wydarzenia. Obecnie organizacja prowadzi 13 mieszkań, w których osoby i rodziny bez domu przygotowują się do samodzielnego życia. Jest to jeden z etapów wychodzenia z bezdomności.