Warsztaty tworzenia ukraińskich lalek-motanek odbędą się w sobotę w Krakowie. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony dla ukraińskich dzieci.

/

Wydarzenie organizują wspólnie Fundacja Darem Dalej i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Warsztaty odbędą się w Artetece, przy ul. Rajskiej. Start o g. 12.00.

Warsztaty poprowadzi Helena Jerypałowa - lwowianka z polskimi korzeniami, która od dwóch lat mieszka w Polsce i od zawsze lubiła rękodzieło. Na początku haftowała obrazy, potem ozdabiała tradycyjne ukraińskie koszule, torebki oraz biżuterię mikro-haftem. Teraz zakochała się w motankach.

Co to takiego? To lalki wykonywane techniką motania nitek, włóczek, tasiemek i okręcaniu kawałkami materiałów korpusów. Tworzone są z naturalnych materiałów, bez użycia ostrych przedmiotów.

Montanki w symbolice i kulturze ukraińskiej są uważane za talizman - miały strzec domostwo i członków rodziny. Wierzono, że pomagają w spełnieniu jednego konkretnego życzenia, pod warunkiem, że kiedy już rozpocznie się proces tworzenia lalki nie można go przerwać. Najważniejsza jest intencja.

Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na ukraińskie dzieci zmuszone przez wojnę do ucieczki ze swoich domów. Motanki w kulturze słowiańskiej są symbolem dzieci i ochrony, więc chcemy robiąc je podczas warsztatów zachęcić ludzi do nieustawania w pomocy dla uchodźców - mówiła RMF24 Marlena Wanat-Jarząb, współzałożycielka Fundacji Darem Dalej.

Na zajęcie organizatorzy zapraszają twórczynie z Ukrainy, które obecnie przebywają w Krakowie, polskich twórców i wszystkich, którzy lubią rękodzieło i sztukę i chcą pomagać innym. W warsztatach może wziąć udział 35 osób.

Stworzone w Krakowie lalki po 16 maja zostaną zaprezentowane na wystawie jako symbol akcji pomocy ukraińskim dzieciom, które musiały uciekać ze swojego kraju. Potem urządzona zostanie aukcja, a osiągnięty dochód zostanie przeznaczony dla ukraińskich dzieci, które są w Polsce.

Warsztaty są częścią dużej akcji online rozpoczętej kilka tygodni temu razem z twórczyniami na Ukrainie. Tworzą one motanki, nierzadko ukrywając się przed bombardowaniem, w piwnicach i przesyłają je do siedziby Fundacji Darem Dalej w podkrakowskim Zabierzowie. Do tej pory zebrano ponad 200 lalek.

Fundacja Darem Dalej dzięki współpracy z darczyńcami z Kanady, Finlandii, Belgii i Niemiec przekazała Ukrainie sprzęt taktyczny i medyczny, leki i żywność o wartości 4 milionów złotych. Obecnie fundacja zbiera fundusze na karetkę ratunkową wraz z wyposażeniem, specjalistyczny wóz do naprawy zniszczonej infrastruktury oraz dla dzieci, które przez wojnę musiały uciekać ze swoich domów.