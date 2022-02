Spektakle, wykłady i spotkania z aktorami znalazły się w programie XIII Dni Komedii dell'Arte. Potrwają one od wtorku do niedzieli w Krakowie.

Dla najmłodszych widzów przygotowany został spektakl rodzinny "Kraina pieczonych gołąbków", który będzie można obejrzeć w weekend 26 i 27 lutego w Centrum Kultury Podgórza. / Shutterstock

Jak przypomniała Agnieszka Cianciara-Froehlich, dyrektor artystyczna Dni, festiwal stanowi polskie obchody międzynarodowego święta włoskiej komedii, które przypada 25 lutego.

Inauguracją festiwalu będzie odbywające się we wtorek w Teatrze Ludowym widowisko teatralne "Białogłowy w pludrach" przygotowane przez artystów z Trupy Komedianty, którzy z tej okazji, aby uatrakcyjnić swoją ostatnią produkcję, zaprosili do współpracy tancerzy Baletu Cracovia Danza oraz szermierzy Teatru Walki.

Połączenie sił i umiejętności trzech wyspecjalizowanych w swoim fachu zespołów dało w efekcie unikalne widowisko, które w tej odsłonie będzie można zobaczyć tylko podczas spektaklu inaugurującego tegoroczne Dni Komedii - zapowiedziała dyrektor artystyczna.

Widowisko "Białogłowy w pludrach" będzie można zobaczyć dodatkowo w piątek - spektakl będzie połączony ze spotkaniem z aktorami. W wersji standardowej przedstawienie odbędzie się także w weekend 26 i 27 lutego w Teatrze Praska 52 - filii Centrum Kultury Podgórza.

W czwartek w siedzibie Centrum Kultury Podgórza zaplanowano wykład "Tajemnice maski - o powstawaniu masek komedii dell’arte" przygotowany przez Pracownię Maski Jonathana Froehlicha.

Jak zapowiedzieli organizatorzy, dodatkową atrakcją XIII Dni Komedii dell’Arte będą, ponownie dostępne w formie odcinków na platformie Play Kraków, nagrania spektakli teatralnych zrealizowane w ramach zeszłorocznej edycji "Spotkania z komedią". W zeszłym roku, z powodu obostrzeń związanych z pandemią, festiwal zaprezentowano w przestrzeni wirtualnej.

Organizatorami wydarzenia jest atelier teatralne Studio Dono oraz Centrum Kultury Podgórza. Współfinansuje je Miasto Kraków.

Komedia dell'arte pojawiła się w połowie XVI w. we Włoszech. Najważniejszą jej cechą jest improwizowany charakter. Bohaterami były typowe postacie włoskiej komedii ludowej, reprezentujące różne regiony, mówiące dialektami i występujące w maskach i charakterystycznych strojach.

Z czasem komedia dell'arte opanowała całą Europę, najpopularniejsza była we Francji. W Polsce wystawiano ją m.in. na dworach Władysława IV i Jana III Sobieskiego. Zmierzch komedii dell'arte nastąpił pod koniec XVIII w. Obecnie ponownie wraca do łask - do jej tradycji nawiązuje m.in. Piccolo Teatro w Mediolanie.