W dniach 18 - 20 sierpnia pod patronatem RMF FM w Myślenicach odbędzie się kolejna edycja charytatywnego SMYK FESTU. To wyjątkowe wydarzenie muzyczne, którego celem jest zbiórka pieniędzy dla potrzebujących dzieci. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy, którzy będą pomagać w organizacji imprezy.

SMYK FEST 2023: Ruszyła rekrutacja wolontariuszy / Materiały prasowe

W tym roku odbędzie się już piąta edycja SMYK FESTU. Organizatorem imprezy, na której występują największe gwiazdy polskiej muzyki, jest Fundacja Akuratna . W trakcie dotychczasowych edycji festiwalu zebrano ponad 320 tys. złotych dla potrzebujących.

Krzysztof Zalewski był gwiazdą SMYK FESTU w 2021 r. / Materiały prasowe

W poprzednich latach gwiazdami SMYK FESTU byli m.in. Sanah, Krzysztof Zalewski, Viki Gabor, Krzysztof Iwaneczko, Gosia Hodurek, Humam Ammari i The Dumplings. Licytowano wyjątkowe prezenty od najwybitniejszych polskich sportowców - m.in. Roberta Lewandowskiego, Roberta Kubicy i Kamila Stocha. Przedmiotem aukcji było też m.in. piórko gitarzysty legendarnej grupy "The Scorpions" i wakacje w Toskanii. Na pomoc dzieciom przeznaczone były też środki ze sprzedaży żółto-niebieskich eremefek - monodeserów przygotowanych przez Sylwię Bałę - mistrzynię cukiernictwa znaną z programu "Bake Off - Ale Ciacho!".

Wolontariusze muszą mieć ukończone 15 lat. / Materiały prasowe

Organizatorzy nie ujawniają na razie gwiazd tegorocznej edycji imprezy. Zachęcają do zgłaszania się osoby, które chciałyby się włączyć w organizację festiwalu. Wolontariusze muszą mieć ukończone 15 lat. Mogą się zgłaszać przez formularz dostępny tutaj.

Zrekrutowanych wolontariuszy zaprosimy na szkolenie oraz spotkanie informacyjne, które odbędą się w lipcu i sierpniu. Wtedy też podane zostaną szczegółowe harmonogramy pracy oraz zostaną podpisane porozumienia wolontariackie - tłumaczy Krystian Stopka z Fundacji Akuratna. Jak dodaje, wolontariusze będą zaangażowani głównie w 4 obszary działań: zbiórkę charytatywną, logistykę, kolportaż materiałów promocyjnych i obsługę punktów informacyjnych.

SMYK FEST jest pierwszym charytatywnym festiwalem dostępnym dla osób głuchych i niesłyszących. Koncerty tłumaczone są na Polski Język Migowy, a wśród publiczności są setki osób głuchych i niedosłyszących.

Poza częścią artystyczną, ważnym elementem imprezy jest Miasteczko Zdrowia. Również w tym roku uczestnicy festiwalu będą mogli m.in.: oddać krew w krwiobusie, a kobiety będą mogły wykonać darmową mammografię.

Aktualne informacje dot. tegorocznego SMYK FESTU publikowane są przez organizatorów w wydarzeniu na Facebooku.