Kosiniak-Kamysz o rozwoju polskiej armii. "Trzy priorytety absolutne”

RMF24

Drony i systemy do ich zwalczania, tanie środki precyzyjnego rażenia na dużą odległość oraz sztuczna inteligencja - to trzy najważniejsze kierunki rozwoju Wojska Polskiego, wskazane w piątek przez wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON poinformował też, że zdecydował o przeprowadzeniu „małego przeglądu strategicznego dla Wojska Polskiego”.

Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos w piątek podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Wśród kwestii związanych z bezpieczeństwem wymienił między innymi starania o utworzenie stałej bazy amerykańskiej w Polsce czy dalszą pomoc dla Ukrainy.

Robimy to też z własnego interesu. Polityka jest brutalną grą interesu. Ma swoje wartości, ale ma swój nadrzędny interes. Dlatego będziemy dalej wspierać Ukrainę. Będą kolejne donacje - wskazał.

Minister zwrócił się do uczestników forum z apelem o inwestowanie w technologie istotne dla obronności. Wskazał trzy zasadnicze obszary.

To są drony i antydrony (...), daleki precyzyjny zasięg niskokosztowy oraz sztuczna inteligencja. Trzy priorytety absolutne - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zachęcał szczególnie do inwestowania we wschodnich województwach Polski. Podał przykład Kraśnika (woj. lubelskie), gdzie budowana jest fabryka amunicji o kalibrze 155 mm. Podkreślił, że „nie ma dzisiaj złego miejsca w Polsce do inwestowania” i kraj jest bezpieczny - a to m.in. zasługa wojska.

Mały przegląd strategiczny

Jak wyjaśnił Kosiniak-Kamysz, rozpoczęty w tym tygodniu mały przegląd strategiczny ma umożliwić wojskowym i dowódcom określenie najpilniejszych potrzeb armii. MON deklaruje, że na podstawie tych wskazań podejmie decyzje dotyczące zakupów i realizacji najważniejszych projektów.

To jest jasne postawienie sprawy przed wojskowymi, przed dowódcami, jako nadzór cywilny. Chcemy od nich jasnej, czytelnej odpowiedzi, jakie dzisiaj środki, jaki dzisiaj sprzęt wojskowy jest tym, który potrzebują i weźmiemy na siebie odpowiedzialność za realizację tego celu - powiedział.

Szef MON mówił również o technologiach podwójnego zastosowania, czyli takich, które mogą służyć zarówno celom cywilnym, jak i wojskowym. W tym kontekście wymienił drony, druk 3D oraz sztuczną inteligencję. Jego zdaniem AI stanowi „rewolucję w zarządzaniu polem walki i zasobami armii”.