​W Andrychowie pociąg relacji Bielsko-Biała - Kraków potrącił mężczyznę poruszającego przy torach kolejowych. To już drugi wypadek kolejowy w tym rejonie we wtorek.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Tkackiej Bocznej. Jak informują służby ratownicze, poszkodowany w momencie zabierania go przez medyków do szpitala, był przytomny. Ruch pociągów jest wstrzymany - podaje portal wadowice.naszemiasto.pl.

We wczesnych godzinach rannych, pociąg jadący z Krakowa, zderzył się z samochodem. Poszkodowana została kobieta.

Małopolska policja wyjaśnia ich okoliczności.