Dzisiaj ( 28 listopada) rozpoczyna się montaż nowych tablic Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie. Pierwsze pojawią się przy Rondzie Matecznego. Dzięki nim będzie można, między innymi, zobaczyć w przestrzeni miasta, że w Krakowie jest nie tylko Stare Miasto, Podgórze czy Nowa Huta. Na miejskim oznakowaniu pojawią się osiedla Wola Duchacka, Kurdwanów czy Ludwinów.

/ krakow.pl /

Pierwsze pięć tablic informacji kierunkowej dla kierowców z nazwami obszarów Krakowa i obiektów pojawi się przy Rondzie Matecznego już dziś, 28 listopada. Tablice będą w kolorach białym (prezentujące dojazd do obszarów miasta) i brązowym (dojazd do obiektów).

Kolejne tablice będą montowane w dzielnicy XIII Podgórze, pozostałych prawobrzeżnych dzielnicach Krakowa i w obrębie II obwodnicy. Potem pojawią się po drugiej stronie Wisły i w północnej części miasta.

W pierwszym etapie ma być zamontowanych około 250 tablic, docelowo, do września przyszłego roku – już wszystkie, w całym mieście.

Nowe "witacze" przy wjeździe do Krakowa

Jednocześnie rozpoczyna się montaż pierwszych „witaczy”, czyli tablic stawianych przy drogach wjazdowych do miasta. Pierwsze mają pojawić się we wtorek, 29 listopada. Docelowo będzie ich 17, między innymi przy przystanku Węzeł Wielicki, między węzłem Przewóz a ul. Wrobela, czy za przystankiem Bielany Obwodnica. Zamontowane one zostaną do końca miesiąca.

Wjeżdżających do Krakowa witać będzie uproszczony herb miasta oraz napis „Kraków. Miasto Światowego Dziedzictwa UNESCO”, który zastąpi dotychczasowy „Witaj w Krakowie. Mieście Królów Polskich”.

Stare tablice wjazdowe będzie można już niedługo podziwiać na wystawie w Muzeum Inżynierii i Techniki.