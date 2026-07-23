Rewolucja w komunikacji miejskiej. Nowe bilety w Krakowie

RMF24

Nowy system opłat za przejazdy komunikacją miejską w Krakowie ma zacząć działać od stycznia 2027 roku. Zamiast czasu spędzonego w pojeździe, pasażerowie zapłacą za faktycznie pokonaną odległość. To rozwiązanie ma być korzystne zwłaszcza dla osób podróżujących w godzinach szczytu i na trasach z częstymi korkami.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ogłosił przetarg na uruchomienie systemu obsługującego taryfę odległościową. Nowy rodzaj biletu będzie możliwy dzięki uchwale przyjętej przez Radę Miasta Krakowa. Wybrany w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu, jego integrację z miejskimi systemami oraz obsługę sprzedaży biletów, m.in. w aplikacji mKraków.

Jak będzie działać taryfa odległościowa?

Nowa taryfa poszerzy obecny wachlarz biletów komunikacji miejskiej. Opłata za przejazd będzie zależała od odległości pokonanej przez pasażera, a nie od czasu spędzonego w pojeździe czy liczby mijanych przystanków. Dzięki temu na wysokość opłaty nie będą wpływały korki ani inne utrudnienia wydłużające przejazd.

Pasażer będzie rejestrował w aplikacji wejście i wyjście z pojazdu, a system automatycznie wyliczy należną opłatę. W kolejnych etapach rozwiązanie ma uwzględniać także podróże z przesiadkami.

Cennik i limity opłat

Minimalna opłata za podróż na odległość do 3,5 km wyniesie 4 zł (bilet normalny) i 2 zł (ulgowy). Za każde rozpoczęte 500 m powyżej 3,5 km naliczane będzie odpowiednio 0,50 zł (normalny) i 0,25 zł (ulgowy). Maksymalna opłata za jedną podróż to 9 zł (normalny) i 4,50 zł (ulgowy).

Przewidziano także dzienny limit odpłatności: 20 zł dla pasażera korzystającego z taryfy normalnej oraz 10 zł dla pasażera uprawnionego do ulgi. Po osiągnięciu tego limitu kolejne podróże w ciągu 24 godzin będą bezpłatne.

Władze miasta podkreślają, że taryfa odległościowa będzie opcjonalna i funkcjonować będzie obok klasycznych biletów do kasowania. Każdy pasażer sam zdecyduje, czy chce skorzystać z rozliczenia według pokonanej odległości, czy z dotychczasowych biletów czasowych, jednorazowych lub okresowych.

Nowe rozwiązanie ma być szczególnie korzystne dla osób podróżujących na trasach, gdzie często występują korki i inne utrudnienia drogowe.