Kierowców czekają spore zmiany na Alejach Trzech wieszczów i ul. Królowej Jadwigi. W najbliższą sobotę, 22 czerwca, zmieni się organizacja ruchu na dwóch ważnych skrzyżowaniach: Krasińskiego – Kościuszki – Konopnickiej oraz Królowej Jadwigi – Księcia Józefa – Kościuszki. Będą też zmiany dla pieszych.

Remont Kościuszki i Zwierzynieckiej trwa od kilku miesięcy.

Pierwszy dzień wakacji przyniesie kolejne duże zmiany w organizacji ruchu, przede wszystkim na dwóch ważnych skrzyżowaniach: Krasińskiego – Kościuszki – Konopnickiej oraz Królowej Jadwigi – Księcia Józefa – Kościuszki.

Na pierwszym z nich rozpocznie się przebudowa instalacji podziemnych (później układana będzie konstrukcja pod torowisko i samo torowisko, a w ostatnim etapie nowa nawierzchnia jezdni).

Z kolei po drugiej stronie ul. Kościuszki, przy pętli Salwator, budowane będą krawężniki, chodniki oraz wjazd w ul. św. Bronisławy.

Zmiany w organizacji ruchu

Wszystkie te prace oznaczają jedno - zmiany w organizacji ruchu dla kierowców, ale nie tylko. Piesi także muszą się liczyć z utrudnieniami. Zmiany wchodzą w życie od soboty, 22 czerwca od około godz. 6.00 rano.

Skrzyżowanie Krasińskiego – Kościuszki – Konopnickiej.

zamknięcie tarczy skrzyżowania po stronie ul. Kościuszki

zwężenie do jednego pasa ruchu w każdą stronę – dotyczy relacji na wprost w ciągu ul. Krasińskiego – Konopnickiej

możliwość skrętu w prawo z ul. Zwierzynieckiej w al. Krasińskiego

zamknięcie nawrotki w stronę mostu Dębnickiego

Skrzyżowanie Królowej Jadwigi – Księcia Józefa – Kościuszki

wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na fragmencie ul. Królowej Jadwigi, przy skrzyżowaniu z ul. Księcia Józefa

możliwość dojazdu do ul. św. Bronisławy od ul. Królowej Jadwigi

fragment ul. Księcia Józefa od mostu Zwierzynieckiego do ul. Królowej Jadwigi dostępny tylko jako dojazd do posesji

zmiany w komunikacji miejskiej



Ważne dla pieszych

Ważna informacja dla niezmotoryzowanych. Do końca wakacji nie będzie działać przejście dla pieszych przy Jubilacie.

Ma to o tyle znaczenie dla ruchu kołowego, że nie będzie tam świateł dla samochodów, tylko ruch będzie się odbywał płynnie, co oznacza, że to zwężenie do jednego pasa ruchu będzie mniej dolegliwe i mniej uciążliwe dla kierowców, bo tam po prostu ruch samochodów będzie się odbywał w systemie ciągłym - powiedział reporterowi RMF MAXX Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Jak dodał, w tym czasie piesi mogą korzystać z przejścia podziemnego, które jest nieopodal, bliżej teatru i kina Kijów. Można też przejść na drugą stronę, alei Trzech Wieszczów, przez Bulwary Wiślane pod Mostem Dębnickim.

Wszystkie te zmiany będą obowiązywać do końca wakacji.