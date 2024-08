W najbliższy poniedziałek (12 sierpnia) rozpocznie się remont torowiska na ul. Kalwaryjskiej w Krakowie. Prace potrwają do końca wakacji. Dla pasażerów komunikacji miejskiej oznacza to duże zmiany. Uruchomiona zostanie nowa zastępcza linia autobusowa "710", która pozwoli na dotarcie z Łagiewnik w rejon "Korony". W dni powszednie autobusy mają kursować co 7,5 minuty w godzinach szczytu i co 10 minut poza nimi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W rejonie przystanku "Smolki" naprawa torowiska jest konieczna natychmiast. W tym miejscu oprócz większego zużycia torów są również problemy z nawierzchnią jezdni i odwodnieniem. Dodatkowo, wykorzystując wyłączenie ruchu tramwajowego między przystankiem "Korona" a pętlą w Łagiewnikach, zaplanowano wymianę czterech zwrotnic na węźle rozjazdów "Rzemieślnicza" (rejon skrzyżowania ul. Wadowickiej z ul. Rzemieślniczą). Na czas prac zamknięty zostanie odcinek ul. Kalwaryjskiej: od ul. Smolki do przejścia dla pieszych przy ul. Stromej. Dla pojazdów wyznaczono objazdy: w kierunku ul. Limanowskiego: ul. Kalwaryjską, ul. Konopnickiej, ul. Ludwinowską, ul. Długosza, pl. Serkowskiego, ul. Warneńczyka, ul. Kalwaryjską

w kierunku ronda Matecznego: ul. Limanowskiego, al. Powstańców Śląskich. Ponadto nie będzie możliwości wjazdu na ul. Kalwaryjską z ul. Smolki i Długosza. Zmiany w kursowaniu linii tramwajowych: nr 3, 13 - zostaną przywrócone na stałe trasy

nr 8 - zostanie skierowana na trasę: "Borek Fałęcki" - ... - przystanek "Łagiewniki", ul. Brożka, ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino, ul. Dietla, ul. Stradomska - ... - "Bronowice Małe"

ul. Stradomska - ... - "Bronowice Małe" nr 9 - będzie kursowała na trasie skróconej: "Nowy Bieżanów P+R" - "Rondo Hipokratesa"

nr 10 - zostanie skierowana na trasę: "Kurdwanów P+R" - ul. Witosa, ul. Nowosądecka, ul. Wielicka, ul. Limanowskiego, ul. Krakowska - ... - "Płaszów"

ul. Krakowska - ... - "Płaszów" nr 11 - będzie kursować po stałej trasie, zostaną wydłużone godziny kursowania w dni wolne - od 6.00 do 22.00

nr 17 - zostanie skierowana na trasę: "Dworzec Towarowy" - ... - przystanek "Starowiślna", ul. Dietla, ul. Krakowska (powrót: ul. Limanowskiego, ul. Starowiślna) - ... - "Korona"

(powrót: ul. Limanowskiego, ul. Starowiślna) - ... - nr 50 - zostaną przywrócone kursy do pętli "Borek Fałęcki"

nr 69 - od nocy z 16 na 17 sierpnia zostanie przywrócona na stałą trasę Zmiany w kursowaniu linii autobusowych: nr 106, 136 - na pętli "Łagiewniki" będą obsługiwać stanowisko nr 1 (razem z linią nr 178)

nr 904 - zostanie skierowana na trasę: "Prądnik Biały" - ... - przystanek "Stradom", ul. Dietla, ul. Konopnickiej , przystanek "Rondo Matecznego" - ... - "Wieliczka Miasto" Zastępcze linie autobusowe: nr 709, 769 - zostaną zlikwidowane

nr 710 - zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa na trasie: "Łagiewniki" - ul. Tischnera, ul. Wadowicka, ul. Konopnickiej, ul. Ludwinowska, ul. Długosza, pl. Emila Serkowskiego, ul. Warneńczyka, ul. Rollego, ul. Legionów Piłsudskiego - "Korona" - ul. Kalwaryjska, ul. Warneńczyka, ul. Zamoyskiego, ul. Kamieńskiego, ul. Wadowicka, ul. Brożka - "Łagiewniki". Szczegółowe informacje o zmianach, w tym zasady zachowania ważności biletów okresowych, na stronie internetowej Zarządu Transportu Publicznego . Zobacz również: ​Półmetek wakacji w Małopolsce

