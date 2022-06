Punkt obsługi uchodźców w Tauron Arenie Kraków będzie działał do 30 czerwca. Później sprawy dotyczące pomocy socjalnej, edukacji, pracy, obywatele Ukrainy będą mogli załatwić w poszczególnych punktach obsługi Urzędu Miasta.

/ Bogusław Świerzowski / krakow.pl /

Widzimy, że zainteresowanie jest dużo mniejsze niż w pierwszych dwóch miesiącach od wybuchu wojny, kiedy do Krakowa przyjechało wielu uchodźców. Teraz przy jednym stanowisku obsługiwanych jest dziennie zaledwie kilka osób. Nie ma więc potrzeby, by nadal działa duży, dodatkowy punkt obsługi - powiedziała RMF24 rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek.

Do Krakowa od momentu inwazji rosyjskiej na Ukrainę przyjechało ok. 177,5 tysiąca uchodźców, w tym 42 tysiące dzieci. Nadal około 50 tysięcy przebywa w mieście, pozostali pojechali do innych miast, także europejskich lub wrócili na Ukrainę.

Punkt w Tauron Arenie Kraków powstał, aby ułatwić organizację życia uchodźcom w Krakowie. Działa on nieprzerwanie od 16 marca i są tam stanowiska Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Grodzkiego Urzędu Pracy, Krakowskiego Centrum Świadczeń, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wydziału Edukacji oraz Wydziału Spraw Administracyjnych.

Krakowscy urzędnicy od marca przyjęli 27,8 tys. wniosków o wydanie numeru PESEL.

Do 30 czerwca punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Od 1 lipca dotychczasowe sprawy będą już realizowane w poszczególnych Wydziałach UMK: Edukacji, Spraw Administracyjnych, MOPS oraz Grodzkim Urzędzie Pracy i ZUS.