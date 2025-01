Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, pełniący funkcję zgromadzenia wspólników spółki miejskiej Kraków 5020, podjął w czwartek uchwałę w sprawie jej rozwiązania. Spółka zasłynęła z prowadzenia telewizji Hello Kraków, określanej drugą miejską telewizją. Śledztwo ws. jej działań prowadzi prokuratura.

Centrum Kongresowe ICE Kraków, zdj. archiwalne / Jan Graczynski/East News / East News

Rusza proces likwidacji spółki Kraków 5020

Spółka Kraków 5020 powstała na początku 2022 roku - za czasów poprzedniego prezydenta Jacka Majchrowskiego - na mocy uchwały rady miasta. Została wydzielona z miejskiego Krakowskiego Biura Festiwalowego (KBF).

Powołano ją do zarządzania m.in. Centrum Kongresowym ICE Kraków, Pawilonem Wyspiańskiego oraz punktami informacji turystycznej InfoKraków. Kontrowersje wzbudziły przede wszystkim transfery środków z budżetu miasta na jej działalność, wysokie koszty funkcjonowania oraz utworzenie i prowadzenie przez nią telewizji Hello Kraków News.

Prokuratura sprawdza, czy spółka nie naraziła gminy Kraków na szkody majątkowe w wysokości co najmniej 20 mln zł.

Krakowski magistrat poinformował w czwartek, że prezydent Miszalski, jako zgromadzenie wspólników spółki zdecydował w czwartek o jej likwidacji. To realizacja wcześniejszych zapowiedzi, w tym uchwały rady miasta o rozwiązaniu spółki Kraków 5020 przyjętej 4 grudnia 2024 roku .

Decyzja prezydenta oznacza rozpoczęcie procesu likwidacji miejskiej spółki.

Podczas zgromadzenia został powołany również likwidator, który będzie reprezentował Kraków 5020 w czasie likwidacji. Został nim dotychczasowy członek rady nadzorczej, oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu - Andrzej Fedorowicz.

Kto będzie zarządzał podmiotami związanymi m.in. z krakowską kulturą?

Zgodnie ze planem przedstawionym podczas grudniowej sesji RMK przez zastępcę prezydenta Krakowa Łukasza Sęka, zadanie zarządzania Centrum Kongresowym ICE Kraków przejmie Agencja Rozwoju Miasta Krakowa.

Jeżeli chodzi o sieć informacji turystycznej InfoKraków, od stycznia będą działały trzy takie punkty: w Pawilonie Wyspiańskiego, przy ul. św. Jana i Szpitalnej. Trwają rozmowy na temat działalności punktu na os. Zgody. 1 kwietnia sieć informacji turystycznej ma być przejęta przez Stowarzyszenie Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Krocie na odprawy, jednak część pracowników zostanie

Co do spraw pracowniczych, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa przeprowadzi nabór pracowników do obsługi Centrum Kongresowego ICE - planowane jest zatrudnienie minimum około 50 pracowników, którzy do tej pory zajmowali się obsługą tego centrum.

Także w punktach InfoKraków znaleźć mają dotychczasowi pracownicy likwidowanej spółki, którzy zajmowali się tymi punktami.

W spółce Kraków 5020 pracuje ok. 120 osób. Na odprawy dla pracowników rozwiązywanej spółki miasto przewiduje przeznaczyć ponad 7 mln 300 tys. zł.