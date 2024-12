Radni zdecydowali w środę o rozwiązaniu spółki miejskiej Kraków5020. Proces likwidacji ma się rozpocząć na początku 2025 r. Spółka zasłynęła z prowadzenia telewizji Hello Kraków, określanej drugą miejską telewizją. Śledztwo w sprawie jej działań prowadzi prokuratura.

Budynek ICE Kraków - Centrum Kongresowego. / Łukasz Gągulski / PAP

Spółka Kraków5020 powstała na początku 2022 r., na mocy uchwały rady miasta. Została wydzielona z miejskiego Krakowskiego Biura Festiwalowego (KBF). Powołano ją do zarządzania m.in. Centrum Kongresowym ICE Kraków, Pawilonu Wyspiańskiego oraz punktów informacji turystycznej InfoKraków.

Kontrowersje wokół spółki Kraków5020

Kontrowersje wzbudziły przede wszystkim transfery środków z budżetu miasta na jej działalność, wysokie koszty funkcjonowania, oraz utworzenie i prowadzenie przez nią telewizji Hello Kraków News, zwanej w Krakowie "drugą miejską telewizją".

Prokuratura sprawdza, czy spółka nie naraziła gminy Kraków na szkody majątkowe w wysokości co najmniej 20 mln zł.

"Wykonywany model promocji Miasta nie spełnił pokładanych w nim nadziei, co zostało zauważone przez projektodawcę. Zastrzeżenia co do modelu powierzonych zadań zgłaszali radni oraz sami mieszkańcy Krakowa" - czytamy w uzasadnieniu prezydenckiego projektu uchwały wyrażającej zgodę radnych na rozwiązanie spółki.

"To będzie koniec największego marnotrawstwa pieniędzy w najnowszej historii Krakowa, bo właśnie przegłosowaliśmy uchwałę o zgodzie na likwidację spółki miejskiej Kraków5020. 100 mln zł popłynęło do niej od 2022 roku, efektów było malutko" - napisał na Facebooku krakowski radny PiS Michał Drewnicki.

Nowy podział zadań

Zgodnie ze planem przedstawionym w środę przez zastępcę prezydenta Krakowa Łukasza Sęka, zadanie zarządzania Centrum Kongresowym ICE Kraków przejmie Agencja Rozwoju Miasta Krakowa.

Jeżeli chodzi o sieć informacji turystycznej InfoKraków, to od stycznia będą działały trzy takie punkty: w Pawilonie Wyspiańskiego, przy ul. św. Jana i Szpitalnej. Trwają rozmowy na temat działalności punktu na os. Zgody.

1 kwietnia sieć informacji turystycznej ma być przejęta przez Stowarzyszenie Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Co z pracownikami?

Jeżeli chodzi o sprawy pracownicze, to Agencja Rozwoju Miasta Krakowa przeprowadzi nabór pracowników do obsługi Centrum Kongresowego ICE - planowane jest zatrudnienie minimum około 50 pracowników, którzy do tej pory zajmowali się obsługą tego centrum. Także w punktach InfoKraków znaleźć mają dotychczasowi pracownicy likwidowanej spółki, którzy zajmowali się tymi punktami.

W spółce Kraków5020 pracuje ok. 120 osób. Na odprawy dla pracowników rozwiązywanej spółki miasto przewiduje przeznaczyć ponad 7,3 mln zł.

Za likwidacją Kraków5020 opowiedziało się 37 radnych, jedna radna wstrzymała się od głosu.