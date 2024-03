Jako polityczne określił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zarzuty, postawione mu przez prokuraturę. Dotyczą one przekroczenia przez niego uprawnień w związku z przyznawaniem dotacji celowych dla podmiotu prywatnego na prace przy zabytkowej kamienicy w centrum miasta.

/ Łukasz Gągulski / PAP

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski odpiera zarzuty postawione mu przez prokuraturę.

Przypomnijmy, jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratura podejrzewa, że Majchrowski przekroczył uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Złamane miało zostać prawo w procesie przyznawania dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauracyjne.

Prokuratura twierdzi, że prezydent preferencyjnie potraktował jeden z podmiotów, który starał się o prace konserwacyjne kamienicy należącej do tegoż podmiotu.

Chodzi o kamienicę na rogu ul. Wiślnej i Gołębiej.

Trzeba zwrócić uwagę na czas, w którym się to odbywa - podkreślał Jacek Majchrowski na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Proszę zwrócić uwagę, że to było przygotowywane w czasie, gdy jeszcze nie podjąłem decyzji o tym, że nie będę startował w wyborach, a więc miało to stanowić jakieś uderzenie we mnie i w osoby ze mną związane - mówił Majchrowski.

Przez wszystkie te lata, kiedy przyznawane były dotacje, przyznano około 400 dotacji. Żaden z podmiotów nie odwołał się od decyzji - mówię tych które nie otrzymały dotacji. Jeszcze jedna rzecz - rada miasta zawsze jednogłośnie ( z wyjątkiem jednego przypadku) przyznawała te dotacje. Więc ja nie bardzo widzę kwestii związanych z tym, że ja nie dopełniłem obowiązków, to było niedopełnienie obowiązków poprzez wykonywanie tych obowiązków - dodawał.

Śledczy uznali, że Jacek Majchrowski "naruszył zapisy aktów prawnych różnego rzędu w tym ustaw, a także statutu miasta, przyznając temu podmiotowi dotację celową". W rezultacie miasto wypłaciło firmie 1 mln 190 tys. zł w latach 2013-2019.

O sprawie pierwsza poinformowała WP.PL