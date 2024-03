Na ten moment nie prowadzimy żadnych prac nad projektem ograniczającym zakaz handlu w niedziele w ministerstwie. Oczywiście bacznie obserwujemy głosy strony społecznej - powiedziała w Polsat News minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Zaznaczyła, że nie chodzi o to, by ministerstwa pisały i zgłaszały projekty, które "urodzą się w głowie jednego czy drugiego posła", a przygotowywały rozwiązania o charakterze systemowym. Dodała, że parlamentarzyści mają swoją inicjatywę i mogą składać projekty poselskie.

Dziemianowicz-Bąk oceniła, że Polacy przyzwyczaili się do tego, iż handel w niedziele się nie odbywa w takiej skali jak wcześniej. Zwróciła też uwagę, że w tej branży pracują przede wszystkim kobiety.

Ponad 60 proc. pracowników handlu to pracownice, to często matki, to osoby, które chciałyby spędzić dzień wolny, weekend ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi - powiedziała. Zwróciła również uwagę na to, że by handel w niedzielę był możliwy, to rozkładnie towaru w magazynach czy dowożenie musi odbywać się w sobotę.