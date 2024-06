Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski chce podarować uczniom krakowskich szkół prezent z okazji Dnia Dziecka. 1 czerwca zapowiedział złożenie projektu uchwały wprowadzającej bezpłatną komunikację miejską dla uczniów krakowskich szkół w czasie wakacji. Do tej pory najmłodsi podróżowali za darmo w roku szkolnym, od września do czerwca.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informacja o projekcie pojawiła się w mediach społecznościowych prezydenta wraz z życzeniami z okazji Dnia Dziecka.

"Dzień Dziecka nie musi trwać tylko jeden dzień" - napisał świeżo upieczony prezydent. Młodym krakowiankom i krakowianom życzył mnóstwa uśmiechu, beztroski i wyłącznie pogodnych dni, a pomysł darmowej komunikacji w wakacje zaadresował również do rodziców.

Urząd Miasta wystosował komunikat mówiący o tym, że projekt uchwały ma trafić pod obrady Rady Miasta Krakowa jeszcze w czerwcu. Dzięki temu przepisy zaczęłyby obowiązywać od lipca.

Zgodnie z zapowiedzią uczniowie podstawówek będą mogli bezpłatnie jeździć transportem zbiorowym za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

Magistrat przypomniał też, że w poprzednich latach w wakacje, od 1 lipca do 31 sierpnia - uczniowie krakowskich szkół podczas przejazdów komunikacją miejską musieli mieć ważny bilet ulgowy oraz legitymację szkolną, poświadczającą uprawnienie do posiadania ulgi. Bezpłatne przejazdy liniami dziennymi i nocnymi komunikacji miejskiej były możliwe tylko w roku szkolnym, od 1 września do 30 czerwca.