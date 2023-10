Ponad wiek kreowania polskiej kultury i polskiej sceny teatralnej. W sobotę, 21 października, minie dokładnie 130 lat od otwarcia Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. To tu miały miejsce najgłośniejsze premiery polskich dramatów, tu na scenie występowali najwybitniejsi polscy aktorzy. To miejsce pełne emocji, historii i ducha polskości.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie / Józef Polewka / RMF FM

"Trudno powiedzieć, że zna się Kraków, jeśli nie było się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego i nie poznało się jego historii" - podkreśla krakowski teatr w informacji prasowej zapowiadającej 130. urodziny placówki.

"Ten teatr powstał z marzeń"

Jak powiedziała w rozmowie z reporterem RMF FM Markiem Wiosło aktorka Lidia Bogaczówna, "ten teatr powstał z marzeń Krakowian, z marzeń rajców, żeby miał teatr na miarę Europy".

Lidia Bogaczówna - aktorka teatru Józef Polewka / RMF FM

Zabór austriacki był najlższejszym i Kraków przecież uzyskał autonomię w 1846 roku. I ta autonomia spowodowała, że językiem urzędowym był jednak język polski. W związku z tym do Krakowa zjeżdżali wszyscy, żeby posłuchać języka polskiego. Tutaj były prapremiery największych polskich dramatów, ten teatr był domem Stanisława Wyspiańskiego - mówiła.

"Fascynująca podróż przez historię"

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przygotował z okazji jubileuszu "fascynującą podróż przez historię tego wyjątkowego miejsca".

"Zapraszamy w sobotę, 21 października o godz. 11:00 do gmachu głównego przy Pl. Św. Ducha 1., najpiękniejszego polskiego budynku teatralnego, zaprojektowanego przez Jana Zawiejskiego w 2. połowie XIX wieku. Przewodnikiem będzie aktorka, Lidia Bogaczówna, która przywita gości w westybulu, gdzie przedstawi historię Teatru łącząc fakty historyczne z powiązanymi z nimi anegdotami. Następnie, podobnie jak 130 lat wcześniej (21 października 1893 r.), odczyta 'Prolog' Adama Asnyka na Dużej Scenie, w scenografii słynnych 'Dziadów' w reż. Mai Kleczewskiej, spektaklu, który w jubileuszowy weekend będzie przez nas wystawiany" - zaprasza teatr.

Jak podaje teatr, będzie również można posłuchać rozmowy wybitnych znawców teatru polskiego, profesorek i profesorów, a tytuł spotkania to "Dowodem rozmowa, czyli będziecie czynić, co czynicie co wieczór w tym oto gmachu". Dyskusję poprowadzi Diana Poskuta-Włodek. Jej gośćmi będą teatrolodzy, historycy teatru: Jan Michalik, Dorota Jarząbek-Wasyl i Dariusz Kosiński.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie projekcja filmu "Strójcie mi strójcie narodową scenę" w reżyserii Marii Guzy.

Wstęp jest biletowany.