Od soboty, 29 kwietnia, na krakowskie ulice powrócą linie sezonowe i rekreacyjne, które ułatwią weekendowy dojazd do ogrodu zoologicznego i Ojcowa. Podobnie jak to było w ubiegłych latach, linie będą uruchamiane w zależności od warunków atmosferycznych.

/ Zarząd Transportu Publicznego Kraków /

Linie do ogrodu zoologicznego:

nr 134 – jest zawieszona w związku z przebudową ul. Królowej Jadwigi, w zamian kursuje linia nr 734

nr 434 – zostanie uruchomiona linia sezonowa na trasie: „Baba Jaga” – al. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa – „Zoo” Linia będzie kursować w soboty i dni świąteczne w godz. ok. 10.00-18.00 co 15 minut

nr 734 – częstotliwość kursowania w soboty i dni świąteczne w godz. ok. 9.00-18.00 nadal będzie zwiększona do 15 minut.

Linia do Ojcowa

Linia nr LR0 zostanie uruchomiona na trasie: „Os. Podwawelskie” – rondo Grunwaldzkie, ul. Konopnickiej, al. Krasińskiego, al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejska, ul. Nawojki, ul. Armii Krajowej, rondo Ofiar Katynia, ul. Jasnogórska, Szyce, Biały Kościół, Czajowice, Sąspów, Ojców – „Ojców Zamek”

Linia będzie kursować w soboty i dni świąteczne w godz. ok. 8.00-19.00 co ok. 35 minut.

Autobusy będą się zatrzymywać na następujących przystankach: „Os. Podwawelskie”, „Rondo Grunwaldzkie”, „Jubilat”, „Muzeum Narodowe”, „Czarnowiejska”, „Miasteczko Studenckie AGH”, „Bronowice SKA”, „Rondo Ofiar Katynia”, „Szyce Wesoła” n/ż, „Biały Kościół Dolina Kluczwody” n/ż, „Biały Kościół” n/ż, „Czajowice” n/ż, „Ojców Złota Góra”, „Ojców Zamek”.

Dodatkowe kursy linii nr 734 oraz wszystkie kursy linii nr 434 i LR0 będą uruchamiane w zależności od prognozy pogody. W każdy czwartek publikowany będzie komunikat informujący o funkcjonowaniu linii w ciągu najbliższego weekendu.

Długi weekend (29 kwietnia – 3 maja)

Od soboty, 29 kwietnia, do środy, 3 maja, będą realizowane dodatkowe kursy linii nr 734 oraz będą kursować linie nr 434 (za wyjątkiem wtorku, 2 maja) i LR0. We wtorek, 2 maja linie 734 i LR0 będą kursować według specjalnych rozkładów jazdy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ztp.krakow.pl.