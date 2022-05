Pomoc z drugiego końca świata dotarła do Krakowa. Przedstawiciele Uniwersytetu Keimyung z Daegu oraz szpitala Uniwersyteckiego Keimyung University Dongsan Medical Center w Korei Południowej przekazali 100 tysięcy dolarów Krakowowi na budowę ośrodka dla ukraińskich sierot wojennych.

Przedstawiciele koreańskiego uniwersytetu i szpitala wsparli budowę ośrodka dla ukraińskich sierot / Łukasz Gągulski / PAP

To duża pomoc finansowa, zamierzamy taki ośrodek stworzyć w Krakowie do jesieni tego roku - mówi Witold Kramarz dyrektor krakowskiego MOPSu. Jak wyjaśnił będzie to specjalistyczna placówka terapeutyczna, w której dzieci oprócz opieki i wychowania otrzymają wsparcie specjalistów, którzy pomogą im w uporaniu się z wojenną traumą.

Miasto chce kupić budynek, żeby ośrodek mógł być uruchomiony jak najszybciej. Obecnie w pieczy zastępczej na mocy decyzji sądu w krakowskich placówkach opiekuńczych przebywa blisko 10 dzieci. Trudno oszacować, z jakimi problemami w tym obszarze będą mierzyć się w tym czasie Kraków i inne duże miasta - dodał Kramarz.

Na utworzenie ośrodka potrzeba trzech milionów złotych. Łącznie z dzisiejszą wpłatą zebrano już milion złotych.

50 tys. dolarów przekazała fundacja Keimyung Caritas Volunteer Center. Jej pieniądze pochodzą z dobrowolnego wpłacania 1 proc. podatku przez pracowników uniwersytetu na ten cel. Kolejne 50 tys. dolarów zebrali pracownicy szpitala uniwersyteckiego, Keimyung University Dongsan Medical Center, podczas akcji charytatywnej.

Zbiórka została uruchomiona głównie z powodu napływających do nas informacji, że darczyńcy zagraniczni chcieliby przekazać pieniądze na ten cel. Bardzo chciałem podziękować przedstawicielom koreańskiego uniwersytetu za to wsparcie. Mamy już kolejne deklaracje wpłat od darczyńców, więc mamy nadzieję, że potrzebna kwota uzbiera się wkrótce - mówił prezydent Jacek Majchrowski.

Prof. Kim Seon Jung, prorektor Uniwersytetu Keimyung ds. współpracy międzynarodowej mówiła, że uniwersytet jest uczelnią chrześcijańską i 1 proc. z wynagrodzeń jego pracowników jest przeznaczany na cele charytatywne. W podobny sposób wspierano wcześniej także inicjatywy w innych krajach,

W zbiórkę funduszy na ośrodek dla ukraińskich sierot może włączyć się każdy, wpłacając pieniądze na konto utworzone przez krakowski MOPS.