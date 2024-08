Sześć utonięć, 15 ofiar wypadków na drogach i 800 pijanych kierowców - to bilans pierwszego miesiąca wakacji w Małopolsce. Na drogach największym problemem wciąż jest alkohol i prędkość. Od początku wakacji policjanci zatrzymali już ponad pół tysiąca praw jazdy, a rekordzista pędził 130km/h w terenie zabudowanym.

Briefing wojewody i policji / Małopolski Urząd Wojewódzki /

Według policyjnych danych od 21 czerwca do końca lipca w Małopolsce doszło do 346 wypadków, w których zginęło 15 osób, a 405 zostało rannych. Wśród dzieci do lat 14 nie było ofiar śmiertelnych, ale aż 44 zostały ranne.

Od początku wakacji małopolscy policjanci skontrolowali ogółem 47 tys. 669 pojazdów, w tym 3 tys. 400 motocyklistów. Ujawniono 38 tys. 415 wykroczeń. Zatrzymano 555 praw jazdy i 2 tys. 189 dowodów rejestracyjnych, z czego 912 za nieprawidłowy stan techniczny. Było blisko 800 przypadków kierowania pojazdem przez osoby pod wpływem alkoholu - mówi pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Maciej Kubiak.

Jak podkreślają policjanci, jeśli chodzi o wypoczynek nad wodą, problemem wciąż jest alkohol i brawura.

W Małopolsce od początku wakacji utonęło 6 osób. Policjanci regularnie patrolują popularne miejsca wypoczynkunp. Jezioro Rożnowskie, Czchowskie, Czorsztyńskie, Mucharskie, ale nadal są osoby, które wybierają dzikie kąpieliska.

To bardzo niebezpieczne, bo nie ma tam ratowników, nikt nie sprawdza jakości wody ani nie wie, co jest na dnie. W takich miejscach często dochodzi do utonięć - mówi podinsp. Aneta Giżyńska, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Krakowie.

W wakacje częściej dochodzi też do kradzieży, dlatego przed długą podróżą warto dodatkowo zabezpieczyć mieszkanie. Można poprosić kogoś z rodziny albo zaufanego sąsiada o doglądanie lokalu i wyjmowanie korespondencji ze skrzynki.

Zdjęciami z urlopu lepiej pochwalić się po powrocie, bo sugestia że mieszkanie jest puste może przyciągnąć złodziei.

Małopolscy policjanci sprawdzają bezpieczeństwo przewozów dzieci i młodzieży na letni wypoczynek, szczególnie na obozy i kolonie. Wyznaczyli stałe punkty kontroli autokarów, gdzie sprawnie, w jednym czasie można sprawdzić większą liczbę autokarów.

Podczas takiej kontroli sprawdzany jest stan trzeźwości kierującego, dokumenty uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdu i jego obowiązkowe wyposażenie. Ponadto autokary kontrolowane są również podczas podróży - mówi I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Maciej Kubiak.

Do tej pory w Małopolsce sprawdzono blisko 800 autokarów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek.

Policjanci apelują o szczególną ostrożność w górach i w centrach miast.

W górach pamiętajcie o dokładnym sprawdzeniu trasy, odpowiednich ubraniach, prowiancie, zapasie wody, zapisaniu numerów alarmowych i częstym sprawdzaniu aktualnej prognozy pogody - radzą.

Funkcjonariusze apelują: pilnujcie swoich dzieci, szczególnie w zatłoczonych miejscach i przygotujcie je, gdzie mają się zwrócić, kiedy się zagubią. Najmłodsi powinni podać swoje imię i nazwisko i umieć powiedzieć, gdzie mieszkają.