Policyjny pościg w Libiążu w Małopolsce. Kierowca samochodu ostatecznie stracił panowanie nad autem i uderzył w budynek żłobka

/ Gorąca Linia RMF FM

Do policyjnego pościgu doszło w Libiążu w Małopolsce. Funkcjonariusze ścigali mężczyznę, który nie zatrzymał się do kontroli. 43-latek był poszukiwany do odbycia kary.

Kierowca samochodu ostatecznie stracił panowanie nad autem i uderzył w budynek żłobka przy skrzyżowaniu ul. 11 listopada i Litewskiej. Mężczyzna zaczął uciekać pieszo, ale po jakimś czasie został zatrzymany.

Okazało się, że 43-latek nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Trafił na badania do szpitala. Na szczęście w tym czasie żłobek był już zamknięty, nikomu nic się nie stało.















