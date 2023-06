39-latka z Kęt, mając w organizmie 0,8 promila alkoholu, przewoziła na skuterze swoje czteroletnie dziecko. Doszło do zderzenia z osobowym fiatem., w wyniku czego chłopiec doznał stłuczeń i trafił do szpitala – podała we wtorek oświęcimska policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Według informacji policji, zarówno auto osobowe jak i skuter, jechały w tym samym kierunku i mimo to doszło do kolizji. Do szpitala na obserwację został przewieziony czteroletni pasażer skutera, który w wyniku upadku na jezdnię doznał stłuczeń. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że matka chłopca miała w organizmie 0,8 promila alkoholu. Prowadząca fiata była trzeźwa - poinformowała rzecznik policji w Oświęcimiu Małgorzata Jurecka. Policjanci próbują teraz ustalić dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat więzienia, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz grzywna do 60 tys. zł. Z kolei za stworzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia małoletniego grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Zobacz również: 113 zgłoszeń, 11 państw na wyścigu w Limanowej

