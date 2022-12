Na lotnisku Kraków Airport otwarto dwupoziomowy salon business lounge. Liczący 850 m kw. obiekt jest dedykowany dla podróżujących do krajów strefy Schengen i Non Schengen.

/ Kraków Airport /

Jak zaznaczyła rzeczniczka Kraków Airport Natalia Vince, w nowym business lounge pasażerowie mogą znaleźć komfortowe miejsce do odpoczynku, pracy i biznesowych spotkań.

Według niej nowy salon jest odpowiedzią na konsekwentnie odradzający się po pandemii ruch pasażerski, w tym biznesowy na krakowskim lotnisku.

Nowy salon business lounge zlokalizowany jest w części zastrzeżonej lotniska, na przeciwko gate nr 2. Liczy 850 m kw. na dwóch poziomach, dedykowany jest dla pasażerów z odpowiednimi biletami zarówno podróżujących do krajów strefy Schengen, jak i Non Schengen.

Podróżujący do krajów strefy Non Schengen są zobligowani do przejścia do punktów kontroli paszportowej, tak więc powinni opuścić salon z odpowiednim zapasem czasu, tak by zdążyli poddać się wymaganej kontroli granicznej - zaznaczyła Vince.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko przyjęło prawie 3,1 mln pasażerów, a rok wcześniej blisko 2,6 mln. W 2019 roku - ostatnim przed pandemią - z usług portu skorzystało ponad 8,4 mln podróżnych.

W obowiązującym zimowym rozkładzie lotów jest 120 regularnych połączeń do 84 miast w 30 krajach.