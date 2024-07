Symbolizujący długowieczność cedr podarowany ks. Adamowi Bonieckiemu z okazji 90. urodzin został posadzony w poniedziałek na krakowskich Plantach. Drzewko redaktor senior "Tygodnika Powszechnego" otrzymał od przyjaciół i współpracowników podczas obchodów jubileuszu w Muzeum Manggha.

Ks. Boniecki: Nie będzie nas, będzie las

Cedr ks. Adama Bonieckiego został posadzony w poniedziałek na krakowskich Plantach, w pobliżu kolegiaty św. Anny, z którą kapłan przez lata był związany. W obchody urodzin zaangażowały się również władze miasta.

Psalm 92 jest jednym z wielu miejsc w Piśmie Świętym, które wspomina o cedrze jako symbolu trwałości, długowieczności, ale też triumfu, niepoddawania się przeciwnościom. Cedr jest też zwyczajnie pięknym drzewem, stąd pojawił się pomysł, żeby to właśnie on był symbolicznym podarunkiem dla ks. Adama Bonieckiego na 90. urodziny – powiedział zastępca redaktora naczelnego "Tygodnika Powszechnego" Michał Kuźmiński.

To dar Krakowa dla ks. Adama Bonieckiego. Cedr to wyjątkowe drzewo; dumne, szlachetne, wielkie. Wyczytałem coś, co bardzo mi się spodobało - że nie poddaje się szkodnikom i świetnie sobie z nimi radzi. Kraków potrzebuje drzew, odwagi, empatii, tego wszystkiego, co uosabia ks. Adam Boniecki. Potrzebujemy księdza Adama Bonieckiego – powiedział wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur.

Nie będzie nas, będzie las - powiedział ks. Adam Boniecki.

Filozof, komentator rzeczywistości, redaktor naczelny, kapłan

Adam Boniecki urodził się 25 lipca 1934 roku w Warszawie.

W latach 1999–2011 był redaktorem naczelnym "Tygodnika Powszechnego", z którym związany jest od 1964 roku.

W czasach PRL był m.in. wychowawcą niepokornej młodzieży, m.in. w krakowskim duszpasterstwie św. Anny, i współpracownikiem opozycji demokratycznej, zwłaszcza Komitetu Obrony Robotników. W latach 70. podróżował po Europie, gdzie opisywał posoborową przemianę w Kościele.

Jest autorem książek i laureatem wielu nagród. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i komandorią Narodowego Orderu Zasługi Republiki Francuskiej.