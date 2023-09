Oddziały rehabilitacji i ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie zostały zmodernizowane za 20 mln zł ze środków UE i województwa małopolskiego. Pacjenci korzystający z opieki tej lecznicy mają dostęp do odnowionych przestrzeni, których uroczyste otwarcie odbyło się w czwartek.

Szpital im. Dietla w Krakowie / Shutterstock

Dzięki modernizacji tych oddziałów możemy mówić o zupełnie nowej jakości opieki nad pacjentami. Ważne jest to szczególnie w kontekście pandemii. Następstwem Covid-19 są m.in. schorzenia układu ruchu, stawów - co obserwujemy u chorych, którzy trafiają do nas - powiedział zastępca dyrektora szpitala im. Józefa Dietla Marcin Mikos.

Na Oddziale Rehabilitacji i Oddziale Ortopedii hospitalizowanych jest łącznie ok. 100 pacjentów.

Co zostało wyremontowane?

W ramach modernizacji "nowy blask" zyskały sale dla chorych, pomieszczenia personelu i zaplecza socjalnego.

Wykonano nowe instalacje sanitarne, elektroniczne, zmodernizowano wentylację mechaniczną i klimatyzację. Wykonano też izolację, zabezpieczającą przed zawilgoceniem.

Zakupiono również wyposażenie, w tym meble i komputery, do pomieszczeń oraz nowy sprzęt medyczny, m.in. zestaw do endoskopii kręgosłupa i zestaw do artroskopii.

Koszt modernizacji to 20 mln zł, przy czym 5 mln zł pochodziło ze środków unijnych (REACT-EU) przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii, a 15 mln zł z budżetu województwa małopolskiego.

Szpital Dietla w Krakowie jest instytucją województwa małopolskiego.