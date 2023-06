W Krakowie od dziś rowerzyści i piesi mogą korzystać z nowej kładki łączącej Grzegórzki z Zabłociem. Do g. 18.00 potrwa akcja "Rower na właściwym torze", czyli bezpłatne kontrole jednośladów.

Nowy most kolejowy nocą / Łukasz Gągulski / PAP

Mieszkańcy mogą bezpłatnie sprawdzić stan swojego jednośladu w mobilnych stacjach kontroli rowerów, u zbiegu ulic Halickiej i Podgórskiej.Zakres usług świadczonych w ramach darmowych kontroli rowerowych obejmuje:

sprawdzenie ogólnego stanu technicznego roweru wraz z przekazaniem informacji dla właściciela w tym zakresie,

poinformowanie rowerzysty o ewentualnych brakach w podstawowym i niezbędnym wyposażeniu roweru, a w szczególności o poważnych usterkach,

przekazanie informacji o ww. brakach w formie pisemnej,

sprawdzenie i ewentualną regulację hamulców i przerzutek,

kontrolę linek i pancerzy,

sprawdzenie ogumienia i innych elementów konstrukcyjnych (w tym sprawdzenie połączeń śrubowych)

pompowanie kół,

regulację wysokości siodełka i/lub kierownicy (z wyłączeniem zapieczonych elementów),

kontrolę stopnia zużycia klocków hamulcowych oraz łańcucha,

opcjonalnie (w miarę możliwości czasowych, w przypadku braku zbyt długiej kolejki chętnych): wykonanie drobnych napraw, takich jak np. dokręcenie sterów, nakrętek piast i mechanizmu korbowego.

Uczestnicy akcji mogą także skorzystać z promocji w lokalnych firmach - wystarczy zrobić selfie ze swojej przeprawy przez Wisłę na kładce Zabłocie-Grzegórzki, pokazać je w wybranej z listy restauracji, kawiarni lub sklepie i wypowiedzieć hasło: "Rower na właściwym torze".W akcji udział biorą:

Barwoteka, ul. św. Wawrzyńca 36a - 10 proc. zniżki

Bawialnia Nelon, ul. Kącik 24 - dowolna kawa oraz ciastko za 13 zł (również na wynos)

Grain Cafe i Gran Sushi Bar, ul. Starowiślna 78 - 10 proc. zniżki

Restauracja Dobre Miejsce, ul. Starowiślna 72 - 15 proc. zniżki

SO Cafe Habitat, ul. Lwowska 15 - 10 proc. zniżki

Yana Sushi & Ramen, ul. Lwowska 1/6 - 10 proc. zniżki na sushi

Most kolejowy na Wiśle oddany do użytku w piątek wieczorem usprawni ruch kolejowy. Od niedzieli - po korekcie rozkładu jazdy - będzie nim jeździć znacznie więcej pociągów. To efekt modernizacji linii średnicowej biegnącej przez centrum miasta.

Inwestycja ta jest obecnie najważniejszym przedsięwzięciem na terenie krakowskiego węzła kolejowego. Jej wartość przekracza 1,2 mld zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 194,9 mln euro.

Prace modernizacyjne linii średnicowej polegały na zastąpieniu dwoma nowymi, 850-metrowymi estakadami nasypu ziemnego biegnącego przez centrum Krakowa, od ul. Kopernika do ul. Miodowej, i wybudowaniu na nich czterech torów. Powstały też trzy równoległe mosty kolejowe na Wiśle; pierwszym z nich pociągi jeżdżą od maja 2020 r., a drugim - od czerwcu 2022 r. Ostatnią z przepraw pierwsze pociągi pojadą w niedzielę 11 czerwca.

Na trasie zmodernizowano także cztery stacje i przystanki oraz wybudowano dwa nowe - przystanek Kraków Złocień już działa, a przystanek Kraków Grzegórzki przy Hali Targowej zostanie udostępniony podróżnym na początku września.

W sumie PLK przebudowały odcinek torów o długości 20 km. Po zakończeniu wszystkich prac pociągi pojadą z prędkością 160 km/h, a w centrum Krakowa - 100 km/h.