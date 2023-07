Do września potrwają testy nowego stoiska dla krakowskich kwiaciarek. Miasto chce wymienić dotychczasowe zielone skrzynie z jasnymi parasolami na przeszklone minikioski, by zapewnić sprzedającym komfort pracy przez cały rok i poprawić estetykę straganów z kwiatami.

Prototyp nowego stoiska dla kwiaciarek / Józef Polewka / RMF24

Testy nowego prototypowego stoiska rozpoczęły się jesienią 2022 roku. Urząd Miasta opublikował dziś wnioski, jakie z nich płyną.

Sprzedający kwiaty chwalili, że znacząco poprawił się komfort pracy. Ale uzgodniono też, co powinno się zmienić.

Chodzi m.in. o to, że nowe stoisko powinno być zbliżone formą do tradycyjnego straganu, a nie pawilonu, a przed nim powinny stanąć parasole, co nadałoby stoisku lekkości i byłoby nawiązaniem do tradycji.

Inne uwagi dotyczyły m.in. korekty wysokości stoiska, usunięciu części lameli, zaakcentowania motywów kwiatowych nawiązujących do twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Jak poinformował Urząd Miasta na razie nie jest planowane tworzenie kolejnego, nowego projektu, głównie ze względu na brak środków. Korygowany ma być testowany obecnie modułowy kiosk.

Na Rynku Głównym stanie w sumie siedem nowych stoisk. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dojdzie do wymiany. Będzie to zależeć od wyników testów, ale przede wszystkim od zabezpieczenia pieniędzy na ich wykonanie.