Nowe połączenia autobusowe próbuje wprowadzić wraz z zakończeniem wakacji Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. "Rozkłady jazdy mają być tak ułożone, aby uniknąć sytuacji, w której pojazdy kursujące po danej trasie przyjeżdżały zaraz po sobie" - zapewnia krakowski ZTP.

ZTP zapowiadając zmiany podaje przykład: Jeżeli mamy na ciągu komunikacyjnym dwie linie autobusowe obecnie kursujące co 15 minut, to naszym celem jest takie ułożenie rozkładów, aby autobus ze wspólnych przystanków odjeżdżał co ok. 7,5 minuty. Dzięki temu pojazdy będą rozdzielone równomiernie, co pozwoli na zminimalizowanie oczekiwania pasażerów na przystankach. Ponadto, takie rozwiązanie pomoże uniknąć zbyt dużej kumulacji osób w pojedynczych pojazdach, co jest szczególnie istotne w godzinach szczytu.

Zarząd informuje, że planowane zmiany były poprzedzone licznymi spotkaniami i rozmowami z mieszkańcami, którzy dzielili się z nami swoimi sugestiami. Dodatkowo zmiany poprzedzały analizy, które były prowadzone w sposób indywidulany z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki każdego z rejonów miasta. Zmiany będą wprowadzane stopniowo i w miarę możliwości finasowania ich przez Gminę Miejską Kraków - dodaje ZTP.

Oto planowane zmiany w autobusowej siatce połączeń:

linia 164 - zostanie skierowana do pętli autobusowej na Chełmońskiego, dokładny przebieg trasy to: Piaski Nowe - ... - AGH UR - ul. Czarnowiejska, Armii Krajowej, Jasnogórska, Chełmońskiego, Stawowa - Chełmońskiego Pętla (powrót przez ul. Stawową), linia będzie kursować z częstotliwością w roku szkolnym co 15 minut. Zmiana wprowadzona w przebiegu trasy linii 164 jest odpowiedzią na liczne postulaty mieszkańców Bronowic i Prądnika mówiące o dodatkowej linii w kierunku południa miasta. Autobus 164 i 173 na wspólnej trasie będą odjeżdżały co ok. 7,5min!

- będzie kursować po dotychczasowej trasie. Jednocześnie zmianie ulegnie częstotliwość kursowania w dni powszednie. Linia po raz pierwszy w swojej historii kursować będzie co ok. 7,5 minuty w godzinach szczytu i co 10 minut poza godzinami szczytu. Linia 179 to najważniejsza linia obsługująca rejon Kurdwanowa i Woli Duchackiej, zwiększenie częstotliwości zwiększy jej atrakcyjność oraz poprawi przepustowość. linia 194 - w kierunku Krowodrzy Górki zostanie rozdzielona na dwie linie tj. na linię 194, która będzie kursować przez ul. Wybickiego i Łokietka do pętli Krowodrza Górka i linię 494, która będzie kursować przez ul. Stachiewicza i Makowskiego do pętli Azory. Linie 194 i 494 będą kursować na zmianę, z łączną częstotliwością kursowania w dni powszednie co ok. 7,5 minuty w godzinach szczytu i co 10 minut poza godzinami szczytu. Częstotliwość w dni wolne nie ulegnie zmianie. W kierunku Pod Fortem kursy z Krowodrzy Górki i Azorów będą realizowane jako linia 194. Rozdzielnie końcowych tras kursów to odpowiedź na postulaty mieszkańców Azorów o dodatkową linię w kierunku południa miasta.

, która zapewni szybkie i wygodne połączenie między kluczowymi punktami w mieście. Będzie to autobus zapewniający np. połączenie pomiędzy kilkoma szpitalami, a także połączenie ul. Prądnicką z Alejami i południem Krakowa. Dokładny przebieg trasy będzie wyglądał następująco Krowodrza Górka - Fieldorfa-Nila, Prądnicka, Bratysławska (powrót ul. Pielęgniarek), Prądnicka, aleje Trzech Wieszczów, Konopnickiej, Kamieńskiego, Wielicka, Kostaneckiego, Jakubowskiego - Miejskie Centrum Opieki. Linia kursować będzie w dni powszednie co 15 minut w godzinach szczytu i co 20 minut poza godzinami szczytu. W dni wolne co 20 minut w godzinach 9.00-18.00 oraz co 30 minut w pozostałych godzinach. Na swojej trasie będzie obsługiwać następujące przystanki: Szpital Jana Pawła II, Lekarska, Bratysławska, Pielęgniarek, Szpital Narutowicza, Nowy Kleparz, Plac Inwalidów, AGH/UR, Muzeum Narodowe, Jubilat, Rondo Grunwaldzkie, Rondo Matecznego, Bieżanowska, Wlotowa, Prokocim Szpital, Szpital Uniwersytecki / Instytut Pediatrii. Do obsługi tej linii będzie wykorzystywany tabor przegubowy. Dzięki skierowaniu bezpośredniej linii do Szpitala Uniwersyteckiego, możliwe będzie "wyprostowanie" linii 144 . Takie rozwiązanie pozwoli na skrócenie czasu przejazdu dla mieszkańców Rżąki, ponieważ linia ta będzie kursowała cały czas wzdłuż ul. Wielickiej w dwóch kierunkach, bez konieczności wjazdu w ul. Jakubowskiego. Połączenie osiedla Rżąka ze Szpitalem Uniwersyteckim, będzie możliwe wydłużoną linią 125.

. Takie rozwiązanie pozwoli na skrócenie czasu przejazdu dla mieszkańców Rżąki, ponieważ linia ta będzie kursowała cały czas wzdłuż ul. Wielickiej w dwóch kierunkach, bez konieczności wjazdu w ul. Jakubowskiego. Połączenie osiedla Rżąka ze Szpitalem Uniwersyteckim, będzie możliwe wydłużoną linią 125. linia 501 - będzie kursować po nowej stałej trasie Bulwarowa - ... - Bronowice SKA - ul. Balicka - Bronowice Małe, częstotliwością kursowania w dni powszednie co 15 minut.

ZTP przypomina, że na wakacje wprowadzone zostaną zmiany na linii 139, która łączyła Kombinat z Mydlikami Wapiennik P+R. Wtedy też informowaliśmy o planowanych nowych połączeniach dla tego rejonów. Dlatego zgodnie z obietnicą (również od września) zarząd planuje wprowadzić następujące rozwiązania:

wydłużymy linię 572 z Al. Przyjaźni do Mydlniki Wapiennik P+R. Dla pasażerów Mydlik Wapiennik P+R połączenia autobusowe w godzinach szczytu wraz z linią 199 wyniesie co ok. 7,5 minut.

przywrócimy linię 132, która będzie kursowała do Dworca Głównego Zachód na ul. Ogrodową, linia ta zapewni dodatkową ofertę dla rejonu ulicy Mościckiego. Łączny takt z linią 139 od Kombinatu wyniesie 7,5 minuty.