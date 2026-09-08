Nowe dane o krakowskim rynku pracy. „Niejednoznaczne sygnały”

RMF24

W Krakowie rośnie bezrobocie - pokazują to dane Grodzkiego Urzędu Pracy. Jednocześnie zwiększa się zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców. "Z krakowskiego rynku pracy docierają niejednoznaczne sygnały" - przyznaje dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy Adam Biernat.

„Wyraźny wzrost zarejestrowanych bezrobotnych”

Jak poinformował Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, w lipcu 2026 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrosła do 15 007 osób – o 2,7 proc. w porównaniu z czerwcem i o 24,6 proc. rok do roku. Stopa bezrobocia w Krakowie utrzymała się na poziomie 2,8 proc. i – jak podkreślił GUP – pozostała jedną z najniższych w kraju.

Z krakowskiego rynku pracy docierają niejednoznaczne sygnały. Z jednej strony rynek pracy nadal się rozwija. Regularnie obserwujemy wzrost liczby pracujących i wynagrodzeń. Od czterech miesięcy zwiększa się również liczba ofert pracy publikowanych w internecie, co pokazuje, że zapotrzebowanie na pracowników pozostaje znaczące – ocenił szef Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Adam Biernat. Z drugiej strony widzimy wyraźny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych – dodał.

Z czego wynikają zmiany?

Urząd wyjaśnia, że zwiększona liczba bezrobotnych związana jest z większą liczbą rejestracji osób powracających z zagranicy oraz tych, które zawiesiły działalność gospodarczą. Wzrósł też udział bezrobotnych pozostających w rejestrze od 6 do 24 miesięcy. To może świadczyć o rosnących trudnościach z szybkim powrotem na rynek pracy.

Z urzędowych danych wynika też, że kolejni działający w Krakowie pracodawcy planują zwolnienia grupowe. W lipcu o takim zamiarze poinformowało dwóch pracodawców, a planowane redukcje miały objąć 1 079 pracowników, czyli o 561 więcej niż w czerwcu.

Grodzki Urząd Pracy zwrócił też uwagę na zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców. W lipcu złożono 5 887 dokumentów legalizujących ich zatrudnienie, o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej.