Płaca minimalna 2027 r. Stawka ma wzrosnąć, rząd podał o ile

RMF24

Od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce ma wynieść 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 32,30 zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia, który trafił już do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. To kolejny etap systematycznego wzrostu płacy minimalnej, który trwa od dekady. Co to oznacza dla pracowników i pracodawców?

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, opublikowany w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji, ustala w 2027 r.: minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4950 zł brutto oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 32,30 zł. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto.

Projekt, którego wnioskodawcą jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, został od razu skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Kwoty w nim zaproponowane są takie same, jak przedstawione w tym roku Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Bez porozumienia z Radą Dialogu Społecznego

Zgodnie z przepisami, jeżeli Rada Dialogu Społecznego w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te do 15 września br. ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

W RDS nie udało się wypracować porozumienia w tej sprawie. Propozycja strony związkowej zakładała wzrost minimalnego wynagrodzenia przynajmniej do poziomu 5200 zł. Z kolei strona pracodawców pozostała przy stanowisku, aby wzrost nie przewyższył tego, który zaproponował rząd.

Ile zyskają rodziny? Ile zapłacą przedsiębiorcy?

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej, który jest autorem projektu, oszacował w Ocenie Skutków Regulacji, że podwyżka płacy minimalnej będzie kosztować duże przedsiębiorstwa w 2027 r. 321,2 mln zł, a sektor MŚP 2 mld 912,2 mln zł. Rodziny, obywatele oraz gospodarstwa domowe mają natomiast zyskać 2 mld 208,5 mln zł.

W OSR podano również, że wskutek zmiany dochody sektora finansów publicznych wzrosną o 1 mld 519,7 mln zł, a wydatki wyniosą 494,8 mln zł. Ogółem saldo finansów publicznych w 2027 r. ma wynieść tym samym 1 mld 24,9 mln zł.

„Szacuje się, że podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4950 zł spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2027 r. o ok. 424,7 mln zł w skali roku, z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń, składek i świadczeń, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. (...) Kwota 424,7 mln zł nie obejmuje 14,6 mln zł przeznaczonych na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej zarabiających poniżej kwoty 4950 zł” - wskazano również.

W projekcie zwrócono również uwagę, że podwyżka minimalnego wynagrodzenia może przyczynić się do wzrostu popytu wewnętrznego, co będzie miało korzystny wpływ na polską gospodarkę. Jednocześnie jednak wzrost kosztów pracy może negatywnie wpływać na zyski przedsiębiorstw, co może ograniczać ich zdolność do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy. Zdaniem projektodawców podwyżka minimalnego wynagrodzenia pozwoli jednak najmniej zarabiającym utrzymać siłę nabywczą swoich dochodów, a ustawowa płaca minimalna „gwarantuje każdemu pracownikowi godne zarobki”.

Autorzy projektu ocenili, że podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia może też mieć wpływ na rynek zamówień publicznych, w szczególności na koszty realizacji umów, które przewidują wynagrodzenie dla wykonawców na minimalnym poziomie.

Jak zmieniało się minimalne wynagrodzenie?

W ciągu ostatnich 10 lat minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 3056 zł (w 2015 r. było to 1750 zł).

Największy wzrost miał miejsce w 2023 i 2024 roku, kiedy kwotę tę podwyższano dwukrotnie w ciągu roku. Wynikało to z przepisów ustawowych, które mówią, że jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. do 3600 zł. W sumie – w porównaniu z 2022 r. – był to wzrost o 590 zł.

Z kolei od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł. To więcej o 700 zł niż rok wcześniej.

W 2025 r. pensja minimalna wzrosła natomiast do 4666 zł, a w tym roku została podwyższona o 140 zł do 4806 zł brutto. Na rękę jest to około 3605 zł. Wraz z minimalnym wynagrodzeniem o 90 groszy wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych, która wynosi teraz 31,40 zł.

Rada Dialogu Społecznego stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, pracodawców oraz rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.