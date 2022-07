Już dziś wieczorom (14 lipca) rozpocznie się remont nawierzchni na al. Słowackiego. Prace będą prowadzone nocami, od g. 19.00 do 6.00. Dla kierowców dostępne będą dwa pasy ruchu - informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa /

Do 19 lipca drogowcy naprawią nawierzchnię al. Słowackiego na pasach dla autobusów na dwóch fragmentach: od Łobzowskiej do Lenartowicza, a później od Lenartowicza do Królewskiej. Wtedy kierowcy nie będą mogli skręcić w prawo, w ul. Królewską, a objazd zostanie wyznaczony przez ul. Czarnowiejską.

Po 19 lipca drogowcy przeniosą się na al. Mickiewicza. Będą naprawiać nawierzchnię na odcinku od ul. Królewskiej do Czarnowiejskiej.

Prace potrwają do 4 sierpnia. Później w związku z wyścigiem Tour de Pologne nastąpi kilkudniowa przerwa. Od 6 lub 8 sierpnia będą działać na odcinku od al. Focha do ul. Dunin-Wąsowicza.

Koszt prac to ok. 2,6 mln zł.