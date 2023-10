Ponad 70 wydarzeń znalazło się w programie tegorocznej Nocy Poezji w Krakowie. Pierwsze z nich już w piątek. Motywem przewodnim są milczenie i cisza w poezji.

/ Materiały prasowe

Miłośnicy literatury będą mogli wybrać się na spacery poetyckie lub wziąć udział w warsztatach, slamach, spotkaniach i rozmowach z autorami i krytykami. Program 13. Nocy Poezji współtworzy niemal 60 partnerów: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, młodzieżowe domy kultury, kluby, księgarnie, galerie.

Kraków to miasto poezji i poetów. Chcemy, żeby poeci i mieszkańcy, miłośnicy poezji mieli swoje święto, mieli dzień, w którym mogą się spotkać i porozmawiać - mówi Joanna Szulborska-Łukaszewicz z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Motywem przewodnim nocy są milczenie i cisza w poezji. Milczenie często jest wymowniejsze niż krzyk i hałas.

Wydarzenia będą odbywały się w różnych miejscach Krakowa, nie tylko w centrum, ale też w Nowej Hucie, Starym Bieżanowie, na os. Wizjonerów w Bronowicach czy w Borku Fałęckim.

Program Nocy Poezji znajdziecie tutaj.

Motyw przewodni tegorocznej Nocy Poezji to swoisty hołd wobec twórczości m.in. krakowskiego poety Ryszarda Krynickiego i noblistki Wisławy Szymborskiej - mistrzyni "poezji w ryzach".

Noc Poezji to okazja do spotkania poetów różnych pokoleń: polskich, litewskich i ukraińskich oraz do przypomnienia, że 10 lat temu Kraków otrzymał tytuł Miasta Literatury UNESCO.